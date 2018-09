México en bancarrota y las razones de AMLO para afirmarlo

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclaró este martes a qué se refería cuando dijo que, con el país en ‘bancarrota’, sería difícil cumplir todo lo que prometió en campaña.

Tras la polémica que causaron las declaraciones que dio el pasado fin de semana en Nayarit, López Obrador dijo a reporteros que sus palabras fueron sacadas de contexto por la ‘prensa fifí’.

“No les gustó la palabra (bancarrota). Se me lanzan, interpretan que me estoy echando para atrás y que no voy a cumplir (…) Falso. Voy a cumplir todos los compromisos, nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida (...) Si están enojados, les ofrezco disculpas y amor y paz”, dijo.