Mérida crece para afuera; Nuevo presidente de Canadevi.

“Mérida ha crecido mal y la movilidad es prioridad corregirla” Eduardo Ancona Cámara nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Vivienda (Canadevi)

Efectivamente Mérida está creciendo pero para las afueras, el centro está quedando vacío, se ha dicho que Yucatán está creciendo mal, que Mérida está creciendo mal, lo que está perjudicando en el transporte, por lo que el nuevo presidente de Canadevi habla del tema.

Nuevo Presidente de la Camara Nacional de la Industria de la Vivienda en Yucatán, Eduardo Ancona

“Si estamos creciendo y en este crecimiento mucho tiene que ver la seguridad, lo que hace que sea apetecible para vivir, muy independiente del clima, de los servicios, todo lo que ha venido a Yucatán es lo que hace que la gente quiera venir a vivir acá, por lo que se prevé que en los próximos 10 años haya un crecimiento muy relevante en el tema de desarrollo e inmobiliaria, pues la ciudad y ha sido rebasada, hace aproximadamente 25 años que se hizo el periférico se pensaba de otra manera y ahora ya no podemos concebir Mérida si la zona metropolitana, Mérida ya incluye Villas y parte de otros municipios como Kanasín y Umán, que ya se está integrado en todo el tramo de Mérida, y camino a progreso y toda la parte del poniente también junto con Cd. Caucel y se prevé que siga creciendo, pues ya Mérida ha llegado al millón de habitantes y se prevé un crecimiento mayor para todo el área metropolitana”

Recientemente Eduardo Ancona Cámara rindió protesta ante el consejo integrado por 17 empresas de vivienda, como nuevo presidente de la cámara y comenta que recibió una cámara fuerte, unida, pero con mucho trabajo que hacer, la cámara va a caminar muy de la mano con autoridades y pendientes del mercado, pues hay una oferta inmobiliaria muy relevante en Yucatán, la cual es muy importante en su derrama económica y generación de empleo; “Al igual que la industria turística qué sabemos es la más importante en Yucatán, la Canadevi es importante y vamos de la mano con ella”

Menciono que la vivienda en Yucatán está muy bien pero que hay un gran reto, que es volvernos una ciudad sustentable y con mayor y mejor calidad de vida, pues hay cosas muy buenas, clima, seguridad, limpieza, bueno servicios municipales, sin embargo la movilidad sin duda es una tarea que está muy pendiente y en muy mal estado.

“El tema de transporte es muy importante con el crecimiento que se está dando, coincido en qué Yucatán debe de dejar de crecer así, dónde nos referimos específicamente a la situación geográfica qué hay en Yucatán, pues los ríos son subterráneos, no hay montañas, por lo tanto no tenemos límites físicos que detenga el crecimiento, por lo que cualquiera que tengo un terreno aunque estén lejos se le hace fácil decir “me voy a vivir ahí y me transporto de alguna manera” eso es lo que ha hecho que crezcamos, la mancha urbana ha ido creciendo que se han ido otros municipios, lo que hace muy difícil que lleguen los servicios porque cada vez es más difícil para las autoridades llevarlos”

Menciono que hay densificar la ciudad, y esto no se trata de dejar de crecer, sino crecer correctamente, pues hay que empezar a crecer hacia adentro, ya no para afuera; “Por por lo que tenemos proyectos de verticalidad relevantes, donde crece la densidad, solo que nos falta tener proyectos de verticalidad para la vivienda media y la vivienda social, la verticalidad le hemos visto en Mérida en zonas conurbadas, pero en la parte residencial, por lo que en las afueras es el gran reto, es hacer una oferta, trabajar junto con las autoridades para poder convertir el centro de la ciudad, centro histórico y alrededores que son las colonias que se están vaciando por una dinámica normal de la edad cómo ocurren en todas las ciudades, pues Colonias como la México, la colonia García Ginerés, y a últimas fechas la Buenavista, todas las grandes colonias muy bien trazadas y planeadas que se están convirtiendo en muchas ocasiones en oficinas y ya no viviendas, por lo que el transporte esta fallando, hay que ir combinando para ver cómo se pueden re densificar estas zonas y habitarlas no con empresas para dejar de crecer hacia afuera y ser una ciudad más eficiente con menos carros, centrada en su origen”

Ancona Cámara, menciono que ya hay planes con el gobierno, y se van a implementar acciones para incentivar la construcción hacia dentro de Mérida, del periférico hacia adentro, no hacia afuera, pues hay un plan de trabajo con el Gobernador Mauricio Vila y con el Alcalde Renán Barrera; “esto es un reto porque a la hora de densificar estas zonas hay que llevar más agua, más luz, mejorarla infraestructura, es un reto pero ya se ha hecho en otros lugares, por lo que es hacer equipo con el gobierno y la iniciativa privada, pero también concientizar a las personas que son dueños de terrenos en las afueras de Mérida para que no se muden haya”

Menciono con respecto al transporte que en todos los proyectos de la Canadevi, en específico todos los fraccionamientos nuevos pasan por un proceso bastante largo, donde las autoridades participan para ver la efectividad y parte de eso también tiene que ver con movilidad y conectividad, ahora se creó la Secretaría de la Movilidad con la que se está trabajando como tema prioritario el transporte.

“Nosotros trazamos y proponemos nuestro desarrollo y ya con la autoridad vemos los puntos de interconexión para que haya un buen flujo, tanto de carros, como de transporte público, paraderos , donde dar las vueltas, todo se analiza, el reto más grande es qué Mérida fue una ciudad creada desde hace más de 500 años y no fue diseñada con las dimensiones con las que cuenta ahora, por lo que el reto es regular temas de estacionamiento, rutas para que no todo el mundo tenga que ir al centro y poder desplazarse, se está trabajando mucho con eso y lo hemos planteado al gobierno, el que nos ha dado buenas respuestas, pues estamos trabajando una agenda especifica en este tema con el Gobierno y la secretaría de Movilidad”.

Por ultimo menciono que aunque no se sabe la inversión que se tenga que hacer para mejorar la movilidad si sabe que es prioridad.

_Eliza Ongay