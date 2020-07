Mercedes-Benz retira la fabricación de sedanes en México

México dejará de ser el lugar de fabricación para los sedanes de Mercedes-Benz

Los vehículos sedán Mercedes-Benz dejarán de ser fabricados en México y los Estados Unidos, esto como parte de un plan de reducción de costos, además de racionalizar la producción, indicó Daimler.

Las cosas no van nada bien para este fabricante de autos de origen alemán, ha pronosticado que para el segundo trimestre de este 2020, tendrá una pérdida operativa cercana a los a los 1.91 mil millones de dólares.

México y EU dejará de fabricar autos de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz al parecer no se pudo salvar de sufrir fuertes pérdidas económicas ante las medidas de confinamiento implementadas por los distintos gobiernos alrededor del mundo, con la finalidad de reducir los contagios por coronavirus.

El fabricante alemán indicó que debido a la gran disminución en la demanda se llegó al cierre de varias concesionarias ocasionando severas pérdidas que superan los 800 millones de dólares, sumado a lo anterior, Daimler ha anunciado el freno a la producción de sedanes de Mercedes-Benz en los Estados Unidos y México.

Con la decisión tomada, se desencadena que el Clase A que actualmente se construye en la fábrica asentada en Aguascalientes dejará de ser producido, dando paso a la fabricación de la GLB.

Al igual que en el caso anterior, la producción de la Clase C de Mercedes-Benz en la planta de Mercedes-Benz en Alabama será suspendida, enfocándose tan solo en la producción de las SUV.

Por el momento no se ha anunciado la fecha concreta en que la producción de la Clase A y la Clase C en México y los Estados Unidos cesen de forma definitiva, sin embargo a decir de los número en rojo, no faltaría mucho tiempo para poner en marcha el plan mencionado.

TE PUEDE INTERESAR: BMW y Mercedes-Benz suspenden su alianza para impulsarla conducción autónoma

Más si tenemos en cuenta que este ha sido un trimestre bastante complicado financieramente, siendo que la unidad Mercedes-Benz Cars & Vans sumaron una pérdida operativa de 1.27 mil millones de dólares, así como una pérdida operativa ajustada de 323 millones.

Video tomado de YouTube

Diario de los Autos