Mega empresas roban más electricidad que los “diablitos”

En el último corte del año 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró perdidas por un total de 30 mil millones de peso derivado del robo de electricidad, señaló el director corporativo de finanzas, José Antonio Rojas Nieto.

Cabe señalar que dicha cantidad es similar a las pérdidas 'naturales' de transmisión y distribución de electricidad y es que aunado a estas pérdidas, en la actualidad la CFE tiene una cartera vencida de 45 mil millones de pesos, de los dos últimos años y es básicamente residencial.

Rojas Nieto dijo que sean “Técnicas y no técnicas son 60 mil (millones de pesos); es el dato oficial que solicité. Los adeudos de los gobiernos municipales y estatales están del orden de 7 mil (millones de pesos)”.

Además “tenemos una cartera vencida pero de muchos años, 45 mil millones de pesos más o menos. Hay convenios ahorita cercanos a cinco mil o seis mil de pago y se revisa continuamente”, añadió.

El robo en México por diablitos es malo, pero comparado con el robo que realizan grandes empresas como hoteles e industrias no son nada, señaló Manuel Bartlett, director general de CFE.

“Sí hay robo de energía, y lo ha habido desde hace muchos años. Es decir, hay robo de energía, y me acuerdo hace años se decía: 'son los que se cuelgan, las taquerías y las torterías, y todos los que se cuelgan aquí'. Pero esos no son nada comparados con el robo de energía de las grandes empresas (…), una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”, comparó Bartlett.