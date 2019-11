Más de 91.6 mdd se podrán obtener con el alza al impuestos de bebidas azucaradas

El Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Harvard dieron a conocer a través de un informe que gracias a impuestos autorizados que se impusieron a las bebidas azucaradas en el 2014 se podrá generar un ahorro de hasta 91.6 millones de dólares.

Estos resultados podrán verse dentro de 10 años y serán derivados de la reducción del gasto para la atención de la salud, de igual manera la Secretaría de Salud ha informado que estos impuestos provocarían la prevención de 240 mil casos de obesidad en México.

Más de 91.6 mdd se podrán obtener con el alza al impuestos de bebidas azucaradas

Te puede interesar: Cigarros podrían SUBIR su precio y teme que se dispare la venta de marcas "piratas"

Además podrá prevenirse que los mexicanos sufran de cuatro mil eventos vasculares cerebrales, de dos mil 800 de enfermedad hipertensiva del corazón, cuatro mil enfermedades isquémicas del corazón y 61 mil casos de diabetes.

La Universidad de Harvard reveló que para conocer el cálculo, los especialistas hicieron uso de un modelo matemático de simulación que evaluaba la disminución en las compras de bebidas azucaradas y su efecto en la baja de masa corporal de los mexicanos.

También se tomó en cuenta la prevalencia de enfermedades crónicas, así como el ahorro en la atención a la salud que generan los costosos tratamientos de estos padecimientos debido al alto consumo de bebidas azucaradas.

Más de 91.6 mdd se podrán obtener con el alza al impuestos de bebidas azucaradas

Los autores del artículo “Cost-Effectiveness Of The Sugar-Sweetened Beverage Excise Tax In Mexico” aseguraron que los beneficios que esta alza de impuestos genera en la salud de la población puede ser mayor si se suben los impuestos a dos pesos por litro.

Si esto llegará a suceder, se podrían prevenir en México más de 283 mil casos de obesidad en niños y adolescentes, lo que ayudaría a contribuir en gran medida a la prevención de enfermedades crónicas que se desarrollan en la edad adulta.

Únete a nosotros en Instagram

Más de 91.6 mdd se podrán obtener con el alza al impuestos de bebidas azucaradas

“La evidencia científica actual confirma que la aplicación de impuestos a productos perjudiciales para la salud es una de las medidas más redituables para reducir el consumo y, por consiguiente, beneficiar la salud de la población”, indicó la Secretaría de Salud.