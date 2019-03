MUJERES QUE DEJAN HUELLA: Pena de Muerte, solución a la violencia

La doctora Verónica Rembis, especialista en ginecología, integrante de grupos médicos que están a la vanguardia en su disciplina, señala que el tema prioritario a nivel nacional es la violencia y para terminar con ella recomendaría al presidente Andrés Manuel López Obrador seguir el ejemplo de Singapur, en donde la pena de muerte acabó con el vandalismo.

¿Cuál es el factor que lleva a la mujer a ser más profesional que los hombres?

Esto se debe a que tenemos otros intereses además del profesional, por lo tanto no es que seamos mejor; como humanos tenemos la misma capacidad, pero los intereses son diferentes por eso hacemos más cosas.

¿Es fácil realizar las tareas profesionales, como ama de casa, esposa y madre?

Quizá para algunas mujeres resulte complicado, para otras no. En lo personal fue muy fácil; he logrado combinar todo perfectamente con la familia, el trabajo, mi vida personal, mis gustos ajenos a la medicina como hobbies, deportes, todo lo he podido desarrollar sin problemas.

¿Cuándo la mujer está mejor preparada que el hombre surgen problemas?

Si, en algunos casos. Mi esposo también es ginecólogo o sea que tuvimos empatía desde un inicio y nunca existió la diferencia de que uno fuera profesionista y el otro no. Tampoco hubo diferencia en ingresos o trabajo; algunas veces esto genera el rompimiento de la pareja.

¿El machismo es un impedimento para el crecimiento de la mujer, ha disminuido?

Si, la disminución es notoria, tanto en la parte laboral como académica. Hay un crecimiento interesante de la mujer por participar en profesiones que antes eran exclusivas del hombre como es el caso de las ingenierías y de temas más apegados a la ciencia.

¿En materia de educación cómo ve a la mujer?

Vamos bien, hoy estamos casi al mismo nivel en muchas carreras y en la parte laboral también, vemos a muchas ejecutivas en las direcciones de los corporativos.

¿Cómo mujer cuál es el tema que más le interesa, qué le pediría al Presidente AMLO?

Mis hijos, por el futuro que les espera, por la situación de violencia general en el país. Al Presidente le aconsejaría que tome medidas drásticas para acabar con la delincuencia y me refiero a la pena de muerte. En realidad hacen falta medidas severas contra la delincuencia. Hoy cualquier malviviente termina con la historia de alguien que ha sido ejemplar, que estudió, trabajó y tiene prosperidad. Hoy con un balazo se terminó la historia y eso no debe ser Así. Mejor seguir el ejemplo de Singapur y México sería otro. En Holanda las cárceles están cerrando porque no hay presos, por qué no copiar esos modelos de gobierno?

¿A nivel local que les pediría las autoridades?

Que sigan con el sistema que han llevado ya que al parecer les ha funcionado, pero que pongan atención a la PGR porque es pésima. Cuando vas a meter una denuncia haz de cuenta que no pasó nada y eso va contra de la cultura de la denuncia.

¿Considera que en la política se asignan los cargos a personas que no cubren un perfil y que continúa el amiguismo?

Así es. Los partidos políticos deben cambiar para renovarse, para ganar credibilidad, por eso vemos cómo están hoy celebrando aniversarios sin nada qué festejar.

por: JAIME TETZPA