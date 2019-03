MUJERES QUE DEJAN HUELLA: El machismo, una piedra en el zapato

El machismo, una piedra en el zapato

La empresaria Giusi Alfeo Euán, señala que los enemigos de la mujer son dos: el machismo y el techo de cristal, esa barrera invisible que les impide a muchas continuar escalando hacia el éxito.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la mujer?

Fue en 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, donde se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres, a propuesta de Clara Zetkin y apoyada unánimemente por más de 100 mujeres procedentes de 17 países, cuando se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con el firme objetivo de promover la igualdad de todos los derechos para las mujeres.

La empresaria Giusi Alfeo Euán.

¿Cuál es el objetivo primordial?

Reivindicar y exigir el respeto a sus derechos tanto para niñas como mujeres, para fomentar la igualdad de género como principio fundamental y determinante en el desarrollo social, para cooperar, colaborar y compartir entre mujeres con la finalidad de empoderarlas.

¿Cómo ves el papel social de la mujer?

Determinante, el activismo de las mujeres es un motor de transformación; muchas organizaciones trabajan sin descanso amparando sus derechos. Y el punto inicial de la fecha tan alusiva es conmemorar a tantas mujeres que han sido perseguidas, violentadas e incluso asesinadas por levantar la voz en pro de la igualdad de género.

La empresaria Giusi Alfeo Euán

¿La juventud trata de tener el éxito inmediato, cuál es tu recomendación en el marco del Día Internacional de la Mujer?

Tengo tres premisas que abanderan la gran mayoría de los proyectos: inspiración, lucha y trascendencia, si éstas se cumplen damos el visto bueno y los ejecutamos. En este sentido, cada persona debe fijarse las suyas propias. Si alguna no cubre las expectativas, es mejor detener el proyecto. Puedo garantizarles que todo se puede, si encuentran un propósito que les inspire, basta con soñar en grande, ampliar su visión. No se trata de un tema de tiempo, simplemente cada proyecto y cada persona tiene sus procesos. Algunas avanzan más rápido que otras, pero siempre hay cosas perfectas dentro de lo imperfecto

¿Cómo emprendedor, cualquier idea es buena como negocio?

Algunas ideas como modelos de negocios son muy buenas; otras no necesariamente. Cuando hablamos de ser emprendedora se puede ser desde cualquier trinchera, colaborando para una marca, el gobierno, la comunidad y no necesariamente es un modelo de negocio, entonces puedo tener una excelente idea, pero quizá no funcione como negocio.

La empresaria Giusi Alfeo Euán.

¿Se dice que el machismo es como una piedra en el zapato, tú qué opinas?

El machismo es la brecha entre hombres y mujeres en donde todavía hay mucha desigualdad y no tenemos las mismas oportunidades, es como el famoso techo de cristal que existe, porque es palpable, se siente y se percibe en diferentes ámbitos: negocios, trabajo, en la política o en cualquier sector; las mujeres tienen que luchar con más retos, uno de ellos es el machismo, esa piedra en el zapato que tenemos que quitarnos como sociedad.

¿Es como una piedra en el camino?

La mujer tiene más retos que serían como más piedras en el camino pero simplemente hay que irlas acomodando, más que un problema -a diferencia del machismo que es una piedra negativa-, son retos que se presentan y la mujer tiene que seguir avanzando hasta llegar al techo de cristal y traspasarlo.

La empresaria Giusi Alfeo Euán.

¿Avanzar sin mirar atrás?

Así es. Una vez que alcances el techo de cristal tienes que romperlo, abrir esa barrera para que no limite nuestra capacidad y talento, es un techo de cristal psicológico, social, pero en algún punto se abre y encuentras un ventanal de oportunidades; las mujeres ya no estamos dispuestas a voltear atrás. El camino es siempre hacia adelante.

Por: Jaime Tetzpa