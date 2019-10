MOTOR: Autos “chocolates” bajarán sus costos de regularización en México| latam-editorial.pxcrush.net

La regularización de los vehículos popularmente conocidos como “autos chocolates” podrían reducir hasta en un 60% los costos de importación, indicó Mario Escobedo, próximo Secretario de Economía Sustentable y Turismo.

Aunque aún no hay una fecha tentativa para que esto suceda, ya que todavía no han entrado en funciones, aseguró que se están realizando las gestiones correspondientes para lograr que pronto sea un hecho.

“Estamos trabajando en un decreto, hemos elaborado algunas propuestas que podrán asegurar que se pondrá en marcha un programa que ayude a la regularización de estos vehículos y así poder abaratar los costos de importación.”

Escobedo aseguró que parte de las gestiones tienen intención de evitar que los autos próximos a importan lleguen a Estados Unidos y permanezcan varios días, quieren lograr que todo se pueda realizar desde territorio nacional.

El también ex titular de la Cámara Nacional de Comercio ha indicado que con estas iniciativas pretende solucionar el tema de seguridad, pues en este tipo de vehículos se cometen varios delitos.

Añadió que, aunque a los autos chocolates se le exija el cumplimiento de las normas ambientales, más del 70% no podrá regularizarse debido a las condiciones en las que se encuentran, y se pretende que el gobierno realice un censo para identificar a todos los conductores.

“Es necesario realizar un censo de todos los autos chocolates que circulan en nuestro territorio, pero para venderlo y promoverlo necesitamos regularizar el auto, necesitamos saber a nombre de quien esta ese carro, quien lo maneja y donde vive.”

Una vez que haya finalizado la regularización, se procederá a remolcar el carro a quienes no acudieron a realizar dicho trámite, pero esto no significa que no puedan recuperar su patrimonio.

Al finalizar, Mario Escobedo indicó que todo esto forma parte de un análisis que ha formulado a base de propuestas, pero hasta que entren en función, aun nada es oficial.