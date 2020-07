Lunes 13 de julio 2020: Lo más relevante de la economía de México y el mundo

La economía mundial no logra recuperarse ante los nuevos contagios de coronavirus

Infonavit aumentó el crédito que permite mejorar las viviendas

Sucesos relevantes de la economía en México

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó de la ampliación del monto del crédito denominado Mejoravit, de tal forma que quienes tengan la intención de solicitar un préstamo para realizar mejoras en su vivienda.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para determinar qué empresa ofrece las mejores condiciones para el envío de remesas a México y el resultado sugiere que Western Union es la peor opción que tienen los mexicanos que radican en Estados Unidos para enviar dólares a México.

Con el objetivo de hacer frente a la crisis en el sector aéreo provocada por la pandemia de de coronavirus y realizar una reestructuración interna y de su plan de operaciones, un grupo de inversionistas, encabezados por el exbanquero de la época salinista Carlos Cabal Peniche y el empresario Alejandro del Valle, impulsaron la capitalización de Interjet por más de 150 millones de dólares.

Se dio a conocer este lunes que la cadena de tiendas de conveniencia mexicana Oxxo se asoció con Ria Money Transfer con el fin de que clientes puedan enviar y recibir dinero a nivel mundial esto será utilizado en sus más de 19 mil tiendas a nivel nacional, luego de presentar alta demanda desde meses atrás en donde las personas recurren de este servicio.

Descienden los precios del petróleo ante nuevos casos de coronavirus y próxima reunión de OPEP

Sucesos relevantes de la economía en Mundo

Estados Unidos

Los precios del petróleo amanecieron con el pie izquierdo y es que registraron este inicio de semana una pronunciada caída este lunes, debido al aumento diario récord en los casos de coronavirus (Covid-19) en todo el mundo, tan solo una gran alza en los contagios durante el fin de semana en los Estados Unidos.

China

Jack Ma, el cofundador de la plataforma de ventas más grande del mundo y origen chino ha decidido deshacerse de las acciones de su empresa Alibaba, lo que coincide con su retiro como presidente del enorme consorcio, el cual se hizo oficial en septiembre del año pasado, quedando en el cargo Daniel Zhang.

España

La inmobiliaria Century 21 España alcanzó un total de facturación superior a los 8.3 millones de euros para el primer semestre del año, sin embargo esta cifra muestra una caída de casi 30 % con respecto al mismo periodo del año previo.

Estados Unidos

Ante la crisis que vive en todo el mundo, la empresa matriz de la tienda de ropa y accesorios New York & Co., RTW Retailwinds, anunció el lunes que había solicitado la protección por bancarrota del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras y planea cerrar permanentemente la mayoría, si no todas, sus tiendas, así lo dieron a conocer a través de un comunicado, esto en Estados Unidos.