Los momentos de crisis son el impulso hacia el éxito

La vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) y presidente de la Agrupación Femenil Empresarial Yucateca, Eneyda Medrano Rivero, nos revela su legado. Tras 28 años de trabajo constante, con dos marcas en el ramo textil señala que los momentos de crisis son el impulso hacia el éxito.

¿Qué consejo les daría a las jóvenes emprendedoras?

Que nunca dejen de luchar, que si tienen un sueño trabajen hasta verlo realizado y que no se desanimen al primer tropiezo.

¿Cómo definir la idea que nos puede llevar al éxito?

Lo más difícil es encontrar algo que te apasione; en ese momento la actividad que realices deja de ser un trabajo si realmente lo disfrutas. En el camino siempre vas a encontrar un montón de piedras, pero son parte del aprendizaje.

¿Es bueno para el emprendedor compartir sus ideas, sus proyectos?

Sí, pero depende quién sea la persona a la que se le platica. Generalmente escucharás el cómo no se puede lograr. Recordemos la moraleja del cangrejo que trata de salir de la cubeta y los demás lo jalan hacia el fondo. Esto sucede porque la gente ve desde otra óptica las cosas, cuando dedicas mucho tiempo y dinero a un proyecto, los que te rodean generalmente hacen comentarios que llevan una dosis de desánimo, pero no hay que dejarse influenciar.

¿No hay que tirar la toalla al primer tropiezo?

No, claro que no. No hay que dejarse derrotar a la primera, porque no son fracasos, son enseñanzas que nos van fortaleciendo y nos van preparando para el éxito.

¿Cómo fue su incursión en el mundo textil?

Larga historia. Mi abuela fue una mujer muy estricta y en consecuencia mi madre también, así que nos enseñaron a mí y a mis hermanas a coser y bordar. Pasó el tiempo, me gradué como Licenciada en Administración de Empresas, me casé y viví en Veracruz, pero luego regresé y mi mamá que tenía su taller de bordado me ofreció el negocio, con maquinaria, empleados y hasta clientes. Cuando empezamos el negocio me dedicaba al área administrativa y mi esposo veía las relaciones públicas y ventas.

¿Mencionaba que hay momentos de crisis?

Si, hace 18 años, cuando mi esposo fallece, me pregunto hacia dónde voy a ir, qué podría hacer contra tres hijos. Ese fue el impulso para tomar el negocio y dedicarme de lleno sin saber que me llevaría al éxito tanto en lo económico como personal. Hoy mis hijos, ya están plenamente formados.

¿Cuál es el giro?

Hoy tengo dos marcas: Moda Yucatán y Creaciones del Angel, una es línea artesanal y la otra de uniformes; generamos empleos en varias comunidades y estamos en pleno proceso de expansión.

¿Su cargo como Presidenta de mujeres empresarias?

Contamos con 60 empresarias de diversos giros comerciales; el empoderamiento de la mujer es importante, hay que apoyarlas para que se abran más espacios en el terreno empresarial.

por JAIME TETZPA