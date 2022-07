Los mejores y los peores bancos para pagar la nómina, según Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ya ha emitido una lista de las bancas con mejores y peores condiciones para el pago y regimiento de la nómina y en La Verdad Noticias te explicamos de cuáles se trata.

El banco de Ricardo Salinas Pliego es uno de los mejores evaluados, pues Banco Azteca encabeza la lista, seguido de Banca Afirme, Banco del Bajío, Banco Inbursa, Santander, Bancomer, Bankaool.

Contrario a los bancos mejor evaluados, los bancos peor calificados para brindar el servicio de nómina son: HSBC, Banca Mifel, Banco Autofin, Multiva y Banco Mercantil del Norte, cuyas calificaciones oscilan entre los siete y seis puntos.

¿Por qué están evaluadas como las peores?

HSBC es uno de los peor evaluados

Los principales motivos de las malas calificaciones para estos bancos se debe al incumplimiento en los contratos de adhesión, a que no dan la información correcta del producto como los contratos vigentes, y no proporcionan los datos con respecto a los conceptos, montos y periodicidad de las comisiones.

Además en muchas ocasiones estos bancos no informan a sus clientes que deben de mantener un saldo mínimo para no recibir alguna penalización. Además estas bancas no tienen buenas calificaciones en sus páginas de internet, pues suelen ser confusas o insuficientes.

¿Qué hace la CONDUSEF?

Se encarga de la protección de los usuarios antes las instituciones financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un organismo efectivo para la protección y defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras.

