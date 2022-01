Los logros que marcaron a La Haus en el 2021

El año 2021 será marcado en la historia como el año de la adaptación a una nueva normalidad en el mundo entero, y para esta proptech, sin duda fue una adaptación realizada con éxito.

El aterrizaje a nuevas ciudades, el crecimiento de un equipo sólido, rondas de inversión y nuevos récords forman parte del crecimiento de La Haus en 2021. Y aunque todavía quedan muchas metas por alcanzar este 2022, la proptech cierra un año celebrando que, con todos los logros que marcaron el 2021, fue una alternativa para revolucionar la adquisición de vivienda en América Latina, además de un innovador sitio de trabajo para jóvenes, no sólo en México y Colombia, sino en alrededor de diez países diferentes.

Estos fueron algunos de los logros que acompañaron a La Haus durante el transcurso del 2021:

Dos exitosas rondas de inversión

La Haus inició el año con el pie derecho. Al arrancar el 2021, la empresa cerró una nueva ronda de inversión de 35 millones de dólares por parte de las firmas Greenspring Associates y Hometeam Ventures, entre otros participantes. Esta inyección de capital inicial fue uno de los motores para comenzar a planear la expansión hacia la conquista de nuevas ciudades, algo que sin duda marcó este año.

Más tarde, a finales de julio, la startup recibió una nueva ronda de inversión de 100 millones de dólares por parte de la ronda de financiamiento Serie B, donde invirtieron Bezos Expeditions (liderada por Jeff Bezos), Endeavor Catalyst Fund, Time Ventures, Simón Borrero (fundador de Rappi), el cantante Maluma, David Velez (fundador de NuBank), entre otros

La Haus ahora forma parte de la exclusiva red Endeavor

Endeavor es una ONG que lidera el movimiento de alto impacto a nivel empresarial y reconoce a las empresas que promueven la transformación económica, social y cultural dentro de sus entornos. La Haus, que desde su fundación tuvo como objetivo hacer de la industria inmobiliaria una red mucho más inclusiva y fácil, fue seleccionada en el 2021 para formar parte de este círculo de negocios de empresas Endeavor. Esto significa que con sus conocimientos, La Haus ahora puede contribuir a una red de emprendedores con la inquietud de transformar el entorno emprendedor por medio del servicio empresarial.

Conquista de tres nuevos destinos en México

Con nuevas rondas de inversión bajo la manga, La Haus se propuso para el 2021 romper fronteras y conquistar nuevos destinos. En mayo, llegaron a Jalisco con un equipo de expansión dispuesto a trabajar para brindar nuevas oportunidades de búsqueda de departamentos en venta a los tapatíos. Guadalajara fue la segunda ciudad mexicana en recibir a la proptech después de la Ciudad de México. Zapopan fue la zona más buscada para vivir en el 2021 dentro de la plataforma, seguido por Guadalajara y Tlaquepaque.

Más tarde, en septiembre, La Haus llegó a Nuevo León para iniciar operaciones al norte del país, donde el 93% de los interesados en el estado sin duda buscan un desarrollo inmobiliario en Monterrey. Un mes más tarde, la proptech aterrizó en Querétaro para iniciar con la conquista del Bajío. “Cada vez es más fácil comprender cada ciudad, pues nos agilizamos con la práctica. En cambio atraer al mejor talento en un lugar donde todavía nadie nos conoce es difícil.

Hay que hacerlo emocionando a la gente con nuestra visión y valores” cuenta Christian Stangl Correa, del área de Growth Operations, sobre los retos que implican el aterrizar en una ciudad completamente nueva

¡La Haus es de las mejores empresas para jóvenes profesionales!

La empresa FirstJob, enfocada en conectar jóvenes profesionales con empresas de alta calidad, reveló un estudio que realizó para determinar cuáles son los mejores lugares de trabajo para jóvenes. El estudio reveló que en el 2021 La Haus ocupó el cuarto lugar dentro de la lista de las mejores empresas para trabajar. Para llegar a ese resultado, se evaluaron los procesos de atracción y retención de talento, además de employer branding. Actualmente, La Haus cuenta con más de 1,500 empleados en México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Argentina.

Bitcóin para el apartado de proyectos inmobiliarios

A través de la red Lightning con el procesador de OpenMode, ahora en La Haus puedes hacer el primer apartado de vivienda por medio de Bitcóin. El proyecto inicial para este nuevo proceso es el condominio Káahal, ubicado en Playa del Carmen. Con esto, La Haus se propone a crear nuevos tipos de acceso a vivienda por medio de la tecnología

Resumen de los logros de La Haus en Colombia y México:

EL 2022 trae nuevos retos, con el crecimiento acelerado llegan metas ambiciosas y alcances nuevos. El crecimiento del capital humano articulado estratégicamente por los profesionales de talla mundial generará aceleración en los negocios y consolidarán el liderazgo de La Haus.

No se harán esperar tampoco las novedades que La Haus ofrecerá tanto a los desarrolladores como a los compradores e inversionistas además de consolidar las opciones que ya viene desarrollando. Rodrigo Sánchez Ríos, Presidente y Co-fundador de La Haus, no se cansa de repetir que “el 2021 fue espectacular”, el 2022 lo será mucho más. Los logros alcanzados no son lugares de llegada sino andamios o escaleras para seguir creciendo.