Los índices de Japón cierran a la baja; el Nikkei 225 cae un 2,30%

La Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso del 2,3 % del Nikkei, su índice referencial, debido a la inquietud por el aumento del número global de contagios de Covid-19 y ante las perspectivas de una recuperación económica más lenta de los esperado, en este sentido el Nikkei 225 terminó la jornada con un descenso de 517,04 puntos hasta los 21.995,04.

A la cola del índice acabó SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (T:9412), que cayó un 7,78%, es decir, 33,0 puntos, para cerrar en 391,0. Canon Inc (T:7751), por su parte, recortó un 6,38%, 144,5 puntos, y cerró en 2.119,5, mientras que Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (T:5202) cedió un 6,25%, 24,0 puntos, hasta acabar en 360,0.

Nikkei, es el índice bursátil más popular del mercado japonés, lo componen los 225 valores más líquidos que cotizan en la Bolsa de Tokio. Desde 1971, lo calcula el periódico Nihon Keizai Shinbun, de cuyas iniciales proviene el nombre del índice. En este sentido los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Tokio por una diferencia de 2745 frente a 830, y 120 cerraron planos.

En ese sentido, Nikkei Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Nikkei 225, acabó plano, 0%, hasta 28.53. El USD/JPY retrocedió un 0,02%, para situarse en 107,19, mientras que el EUR/JPY, por su parte, avanzaba un 0,22% hasta 120,57. El índice dólar cayó un 0,13%, hasta 97,273.

Los futuros del petróleo crudo para entrega en agosto cayeron un 1,69%, 0,65, hasta $37,84 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en septiembre descendieron un 1,47%, 0,60, para quedarse en $40,33 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en agosto subieron un 0,11%, 2,00, hasta $1.782,30 la onza troy.