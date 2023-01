Los 5 peores lunch para los niños según Profeco

El lunch es un almuerzo que se brinda a los niños entre comidas con el objetivo de cubrir sus necesidades nutrimentales durante el día, sin embargo de acuerdo con la Profeco hay alimentos que no son recomendables para ellos.

Para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un lunch escolar debe incluir frutas y verduras, alimento preparado, un lácteo y agua natural con el fin de proporcionarle la energía necesaria para realizar sus actividades escolares.

Por ello, la dependencia analizó diversos productos que se adquieren y consumen de manera cotidiana, en el estudio se les revisan los ingredientes para determinar si son o no saludables para los menores, es decir: si contienen azúcares, sodio, así como los componentes característicos de cada uno de ellos.

¿Que se debe evitar poner en el lunch escolar según Profeco?

Las papas fritas tienen alto contenido de sodio

1. Papitas

En su Revista del Consumidor la Profeco advirtió sobre el alto contenido de sodio de varios productos, entre ellos las botanas, donde los Totis Donitas eran las que mayor cantidad presentaban con mil 345 miligramos por cada 100 gramos.

Y es que el consumo de sodio diario para adultos y niños no debe rebasar los 2 gramos (2 mil miligramos), lo que seria el equivalente a 5 gramos (mil miligramos) de sal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto significa que de comer dos bolsitas de dicha marca en un día, adicional a la sal de otros productos, se estaría rebasando la cantidad recomendada.

"La principal causa de muertes por enfermedad la constituyen las llamadas 'enfermedades no transmisibles', como son la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares; la ingesta de gran cantidad de sodio se ha asociado con varias de estas enfermedades", advierte la Revista del Consumidor de Julio.

2. Fruta en edulcorantes

En su Revista del Consumidor de enero del 2023, la Profeco analizó diversas marcas de frutas en almíbar, con edulcorantes, así como deshidratadas, entre otras. Donde encontró que los siguientes no se recomiendan en niños:

Del Monte Quality (trozos de durazno en agua endulzada artificialmente): pues contiene edulcorantes. Además no señala el contenido de sucralosa en g/100 g, con lo que se incumple el Acuerdo de aditivos

Dole Sunshine For All (Yellow cling diced peaches in water sweetened with stevia extract): pese a que contiene la sustancia que endulza, no presenta la leyenda "CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS"

Great Value (rebanadas de piña en conserva con Estevia): ya que contiene edulcorantes que no se recomiendan en los menores

3. Galletas de animalitos

En el mismo número de julio del 2021, la Profeco advirtió que si bien también contienen exceso de azúcares, las Galletas de Animalitos Gamesa tuvieron 562 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto, siendo las que más sodio contenían entre 8 productos del mismo tipo.

4. Yogur alto en azúcares

Otro de los productos que se suelen poner en el lunch son los yogures, pero estos suelen tener exceso de algunos ingredientes, como el Danone Bene Gastro que en la Revista del Consumidor de octubre del 2020 presentó 26.8 gramos de azúcares.

Esto es más de los 25 gramos de consumo diario de azúcares libres (que no consideran los propios de la leche) que recomienda la OMS.

5. Cacahuates

Un quinto alimento que suele tener mucha sal son los cacahuates, de los que también la Profeco señaló en julio del 2021 que los Hot Nuts ostentaban 759 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto.

Por lo que para evitar cualquier problema a futuro, lo mejor sería que esta clase de comestibles no se los pusieras a tu hija e hijo en su lunch en este regreso a clases, así como tampoco es recomendable que los consumen en altas cantidades.

