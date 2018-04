Litros incompletos en gasolineras de Cancún

El precio de la gasolina ha incrementado exponencialmente en los últimos años, casi $1.50 pesos por litro del año 2017 a lo que va de 2018, y aunque varía día con día, hay otra constante en el servicio que se brinda a los usuarios: gasolineras que venden litros incompletos.

Por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través del Programa Nacional de Verificación de Combustibles y en coordinación con la Subprocuraduría de Combustibles realiza visitas en las diferentes gasolineras del país y los resultados que encontró no son nada halagadores.

Tan sólo para el municipio de Benito Juárez ya han sido verificadas 27 estaciones de servicio de las 65 gasolineras que existen y de esas 27 gasolineras, 11 no presentan ninguna anomalía mientras que las otras 16 ni de panzazo aprobaron.

11 gasolineras aprobaron la revisión de la PROFECO de un total de 65.

De igual modo del total de las 65 gasolineras, sólo una la gasolinera Gaso Matic, ubicada en la avenida Yaxchilán con avenida Cobá, a un costado del IMSS en la súpermanzana 35, se negó a ser verificada, las autoridades anunciaron que han tomado cartas en el asunto sobre todo por las quejas que existen en su contra.

En una visita de Diario La Verdad a la gasolinera que se negó a ser verificada el responsable no quiso atendernos y siempre estuvo a la defensiva, por lo que optó por darnos un número, el (998) 881 54 54 para quejas y sugerencias donde deberíamos llamar para ser atendidos.

Sano ejercicio

Al día siguiente, nos dimos a la tarea de comprar un litro de gasolina Magna y se comparó con un litro adquirido a RT litros completos, ubicada sobre la avenida Tanká con Yaxchilán e Xcaret a un costado del restaurante Hong Kong, el resultado fue una diferencia de 10 mililitros entre una y otra, además el mismo día, uno de los dispensadores de gasolina, estaba siendo reparada, lo que inclina más a la sospecha de la irregularidad que se tiene, ya que desde días atrás estaba funcionaba a la perfección.

Por otra parte de las gasolineras existentes, 37 no han sido verificadas, aunque la Subprocuraduría de Combustibles dijo que estarán continuando los recorridos, para verificar los litros que se ofrecen, con el único fin de atender las denuncias del consumidor y buscar una pronta solución.

La PROFECO hasta el momento en Benito Juárez no ha clausurado la venta de alguna gasolinera, ya que la dependencia de gobierno maneja un sistema, donde el grado de anomalías no ha sobrepasado el límite, por lo que no han procedido a la clausura.

Los niveles que manejan para detectar alguna irregularidad, va desde el nivel uno que es la acreditación documental hasta el nivel nueve que consiste en la seguridad, que no haya deficiencias en la bomba de gasolina ni derrame de combustible en las mangueras causados por alguna grieta.

El delegado de la PROFECO en Quintana Roo Xavier de Jesús Rosado, habló al respecto y dijo que tan sólo en el año 2017 se detectaron anomalías en tres municipios del estado de las cuales en Othón P. Blanco tuvo 12 mangueras inmovilizadas, 11 mangueras en Benito Juárez y 3 mangueras en Solidaridad, sin embargo a lo que va de este año aún no se tiene un registro oficial, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar si detectan alguna irregularidad.

Finalmente el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López Sánchez, dijo que ellos no son la autoridad competente para verificar los litros que dan, aunque sí el dialogar con los empresarios que venden gasolina, para llegar a un acuerdo de satisfacción entre cliente y empresa, también comentó su inconformidad con aquellas gasolineras que dan los litros completos.

Estas son las gasolineras que presentan anomalías:

Zona Hotelera, blvd. Kukulcán km. 15.2.

Puerto Juárez, calle 17 Y 19.

Carretera Cancún-Chetumal km.22.

Tierra Maya, carretera Mérida-Cancún, km. 309.

ZH, Embarcadero Cancún, blvd. Kukulcán km. 4.5.

Leona Vicario, lt. ; mz. 60; sm. 219; no. 812.

Sm. 515, manzana 08, lote lt-01.

Pto. Juárez, sm. 35, mz. I, lote 3, av. Labná.

Sm. 36, m.1, lt 2a, Rodrigo Gómez, esq. Xcaret.

Sm. 70, sm. 70, manzana 2, lotes del 20 al 27 y 34.

Sm. 301, sm. 97, mza. 62, lote 1 av. Chichén-Itzá no. 769.

Gasolineras que no presentan anomalía:

Sm. 68, av. Bonampak esq. José López Portillo, mz. 1, lte. 6,7.

Sm. 100 mz. 34, av. Miguel Hidalgo, lotes 6, 7 y 8, núm. 1151.

Centro, av. Yaxchilán s/n. mz. 2, lt 3 t 4.

Sm. 233, ave. Niños Héroes, sm. 233, mz. 75, lotes 4 y 5 no. 4 y 5.

ZH, blvd. Kukulcán m. 53, km. 14+976, no. 301.

Carrt. Cancún-Chetumal Km. 339.300.

Kabah, Km. 5.5, carr. Cancún-Chetumal, lib. Pesado Kabah.

Sm. 63, lote az-1-02, manzana 51, av. Chichén-Itzá.

Sm. 310, sm. 30, m. 66, l-34 s/n.

Sm. 99, manzana 24, lote 02-01.

Reforma, lote 1g, av. Bonampak y Cobá.

Manzana 93, supermanzana (Sm) 19, av. José López Portillo Sn.

Sm. 259, av. Lan Kin, lote 1, mz. 101.

Sm. 90, av. Puerto Juárez, núm. 14, mz-56, lt-14.

Sm. 38, av. Rodrigo Gómez (Kabah), manzana 09, lote 11-02.

Se negó a verificar:

Avenida Yaxchilán con Cobá, a un costado del IMSS, sm. 35.

La Profeco dio a conocer que la sanción que aplica a las gasolineras con irregularidades es la inmovilización de las bombas.

Sabías que….

En el año 2017 la gasolina Magna costaba $15.90 pesos, hoy cuesta $17.42; la Premium $17.67 pesos, hoy $18.92 y el Diésel $16.97 pesos, hoy $18.56, lo que significa un incremento aproximado de $1.5 pesos por litro.