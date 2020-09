Ley Federal del Trabajo: Tribunales Laborales

La Ley Federal del Trabajo señala que la justicia laboral en las empresas, no es solo para que los derechos obrero- patronales se respeten, sino también para obtener una mejor imagen de la empresa.

Por ello, en dicha materia, la Ley Federal del Trabajo contempla que las Juntas de Conciliación y Arbitraje serán sustituidas paulatinamente por Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, según sea el caso, los cuales serán los encargados de resolver los conflictos laborales entre trabajadores y patrones.

Los Tribunales Laborales a nivel federal deberán entrar en funciones dentro de los 4 años siguientes a partir de la entrada en vigor de la reforma, mientras que los Tribunales locales lo harán dentro de los 3 años siguientes.

Las Juntas de Conciliación serán Tribunales Laborales

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

Este nuevo Organismo (Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal) estará a cargo de llevar a cabo la función conciliadora a nivel federal, así como conocer sobre los actos y procedimientos relativos al registro de todos los sindicatos, contratos colectivos de trabajo, contratos-ley y reglamentos interiores de trabajo.

Este Organismo iniciará sus funciones de registro dentro de los 2 años siguientes a partir de la entrada en vigor de la reforma, y por lo que hace a la función conciliadora dentro de los 4 años siguientes.

Centros de Conciliación a nivel local.

Estos organismos (Organismos Públicos Descentralizados de la respectiva Entidad Federativa) tendrán a su cargo principalmente la función conciliadora a nivel estatal y deberán entrar en funciones dentro de los 3 años siguientes.

Etapa de Conciliación.

Antes de acudir a los Tribunales Laborales, las partes deberán agotar la etapa conciliatoria ante el Centro de Conciliación correspondiente, en dónde, de llegar a un acuerdo, celebrarán un convenio que tendrá la categoría de cosa juzgada.

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, el Centro de Conciliación expedirá una constancia a las partes de no conciliación, para que en su caso éstas interpongan demanda ante el Tribunal Laboral. Sólo en casos específicos, no se tendrá que agotar la etapa previa de conciliación, por ejemplo: en los casos donde se alegue algún tipo de discriminación; designación de beneficiarios; libertad sindical; disputa entre sindicatos e impugnación de los estatutos de los sindicatos; etc.

Este procedimiento de conciliación no podrá exceder de 45 días.

Juicio ordinario.

Se creó un nuevo procedimiento ordinario en materia individual y colectiva, el cual pretende hacer más pronta y expedita la impartición de justicia.

Una vez agotado el procedimiento de conciliación, la parte actora deberá interponer un juicio laboral ante el Tribunal Laboral, incorporando desde su escrito de demanda sus pruebas y la parte demandada dará contestación acompañando también las pruebas que estime conveniente.

Acto seguido, el Tribunal Laboral en una audiencia preliminar depurará el procedimiento (analizará la personalidad de las partes, admitirá y desechará incidentes y pruebas, etc.).

Finalmente, en la audiencia denominada "audiencia del juicio" se desahogarán todas las pruebas admitidas, concluido su desahogo las partes formularán sus alegatos y el Tribunal deberá emitir sentencia.

Procedimiento especial colectivo.

Se trata de un procedimiento expedito que se podrá promover cuando se atente contra la libertad de asociación, libertad sindical, derecho de negociación colectiva, demandas de titularidad, revisión de reglamento interior de trabajo, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Ley Federal del Trabajo: Renuncia voluntaria

¡En unos minutos comenzamos!



Hoy informaremos sobre los #CentrosIntegradores de Desarrollo, los cuales brindan información acerca de los #ProgramasBienestar.



�� 17:00 hrs.



Asiste el Coordinador de Programas para el Desarrollo.#ConferenciasBienestar pic.twitter.com/vBjpGafkah — STPS México (@STPS_mx) September 25, 2020

Plataforma electrónica. Como parte de la innovación en materia tecnológica contenida en la reforma, el nuevo Tribunal Laboral deberá implementar una plataforma digital que permita realizar notificaciones por vía electrónica.