Ley Federal del Trabajo: Descuentos de salario por retrasos

La Ley Federal del Trabajo establece que si el trabajador no llega a tiempo, el patrón válidamente puede no permitirle laborar, pero no puede hacerlo trabajar y descontarle ya que eso sería ilegal.

Este tema de los retrasos por parte del trabajador tiene sustento tanto en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo como en el siguiente criterio judicial con Registro: 274067 de la Cuarta Sala en Materia Laboral.

No obstante, la práctica del descuento de los salarios lo tiene establecido el mismo Consejo de la Judicatura de la Federación en su artículo 52 de las Condiciones Generales de Trabajo, donde advierte de rebajas salariales de medio día o entero, por retardo, atrasos acumulados al mes y por exceder minutos de tolerancia.

Puedes ser sancionado por la empresa si acumulas muchos retrasos

Lo que dice la Ley Federal del Trabajo en caso de retrasos

En el sitio intitulado “Trabajador Conoce tus Derechos y Obligaciones”, en la página 20 con el subtítulo “Descuentos por Retardos” indica que en caso de falta injustificada, no se generará el derecho de recibir el pago del día correspondiente y en cuanto a los retardos, los descuentos se efectuarán de la siguiente manera:

I. Se concede a los trabajadores 15 minutos de tolerancia a partir de la hora de entrada fijada.

II. Retardo: del minuto 16 al 40 y el descuento será de medio día por cada cuatro.

III. Retardo menor: del minuto 41 al 60 y se aplicará un descuento de medio día por cada dos retardos.

IV. Por más de dos retardos de 16 a 40 minutos y un retardo menor de 41 a 60 minutos, se aplicará un descuento de medio día.

V. Retardo mayor: del minuto 61 al 90, se aplicará un descuento de medio día de salario por cada retardo mayor en el mes.

VI. Del minuto 91 en adelante, se procede a descontar el día completo.

VII. Si el trabajador no registra hora de entrada o salida fijada, se realizará descuento de medio día de salario.

Cabe mencionar que los titulares podrán justificar hasta cuatro retardos u omisiones de registro de hora de entrada o salida en el mes.

El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, señala que los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.

II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince por ciento del salario.

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.

IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, decretado por la autoridad competente.

En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente y los acreedores alimentarios tal circunstancia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la terminación de la relación laboral;

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos.

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados.