Las plataformas bursátiles crecen al compás de la web

Redes Sociales para actuar con amigos, parejas, ex parejas o simplemente conocidos. Plataformas para interactuar con tu entorno laboral y colegas de todo el mundo. Y cada vez más soluciones informáticas, ya sean webs o aplicaciones para smartphones, se agregan al enorme catálogo de Internet.

Entre ellas, una categoría específica crece en los últimos años, es que te brinda la posibilidad de operar en el mundo bursátil desde la web. Ontega, Financika, Fortissio y más y más nombres se agregan año tras año al mercado, luego de obtener su aprobación por los organismos competentes.

Hoy en La Verdad Noticias te detallaremos una de ellas, Ontega México. Antes de avanzar, es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Más allá de su gran facilidad de uso, esto no asegura que tomes las decisiones acertadas. Por eso, si quieres incursionar en el mercado de valores protegiendo tu dinero, e intentar obtener inversiones a corto y a largo plazo, es importante que leas y te capacites. En el caso de Ontega tienes mucho material, y también lo puedes encontrar en tantos otros sitios de la red. Ahora sí, ¡vayamos a las especificaciones!

Pequeña inversión inicial

Algunas de las plataformas bursátiles del mercado van dirigidas específicamente a brókers expertos. Ontega se caracteriza especialmente por acercarse tanto al usuario especializado, como a quien recién se inicia en el mundo de la bolsa.

Es por ello que exige un monto relativamente bajo para comenzar a operar, de 200 euros.

Tendencias de los operadores

Una función que resulta interesante, y nuevamente pensando en quienes recién comienzan, es seguir el accionar de otros operadores para saber qué están comprando y qué están vendiendo.

Aunque en este campo de acción es importante anticiparse a los hechos, y no sumarse al camino de otros cuando ya sea demasiado tarde, sin duda esta visualización es una posibilidad de aprendizaje, intentando comprender qué decisiones están tomando los demás, por qué lo hacen, y por qué no, analizar si desde tu punto de vista, son o no acertadas.

Gestor VIP

Otra de las características de Ontega que puede resultarte de interés, es que puedes contar con un Gestor de Cuenta VIP, y Atención Prioritaria personal. En un mundo que puede parecerte extraño en un inicio, tener a disposición un especialista con años de experiencia en el mundo bursátil podrá ser de gran ayuda para tomar decisiones, y que éstas no sean apresuradas.

Ventajas de la App Móvil

La solución móvil se destaca por contar con todas las funcionalidades de informes y cotizaciones, la posibilidad de realizar las operaciones en línea, y especialmente, la ventaja de contar con las funciones de Gestor VIP desde tu smartphone, que puede serte de mucha utilidad y especialmente comodidad.

Puedes continuar aquí si quieres conocer más acerca de Ontega Trading, y conocer sus reseñas, comentarios, opiniones de la comunidad o política de privacidad y seguridad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.