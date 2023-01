Las peores tarjetas de crédito en México para 2023.

Una tarjeta de crédito es una tarjeta de pago emitida a los usuarios para permitir que el titular de la tarjeta pague a un comerciante por bienes y servicios en función de la deuda acumulada del titular de la tarjeta

Aquí te decimos cuáles son las peores tarjetas de crédito en México y por qué motivo se han ganado esa fama.

Las 3 peores tarjetas de México

Estas 3 tarjetas de crédito pueden ser consideradas las peores, esto puede deberse a que tienen las anualidades más altas o porque los beneficios que brindan no son tan buenos como las anualidades que asumimos.

Comenzamos con la tarjeta azul del banco BBVA, que tiene un porcentaje anual total de 106.8%. Además, que esa tarjeta se va a cobrar interés y algunas otras comisiones todos los años; asimismo esta tarjeta cobra una anualidad de 699 pesos más IVA, y que también requiere 6000 pesos de ingreso mínimo mensual para ser otorgada, y en general las tarjetas BBVA tienden a ser bastantes malas en cuanto a los beneficios que otorga, por ejemplo, esta tarjeta ofrece 9% en puntos Bancomer por todas las compras que realizas.

En segundo lugar, está la tarjeta HSBC que tiene un porcentaje anual total de 104.5%, estos porcentajes son bastantes altos, además de que también esta tarjeta cobra una anualidad, aun así, es más barata, es de 300 pesos más IVA, pero tampoco ofrece ningún beneficio en realidad, los únicos beneficios son los que poseen las demás tarjetas.

En tercer lugar está la tarjeta, y es la Oro BBVA, en esta tarjeta el porcentaje anual total es de 90.1% que, aun cuando es más bajo que las otras todavía sigue siendo muy elevado y comparándola con las siguientes que se van a mencionar se harán una idea de este porcentaje, esta tarjeta a pesar de que es Oro y de que la anualidad es más alta en 1076 pesos más IVA, lo único que otorga en realidad es lo mismo que ofrece la tarjeta azul, y para obtener esta tarjeta se debe tener un ingreso mensual de 20.000 mil pesos.

Las 3 peores tarjetas de acuerdo a sus beneficios

Comenzamos con la primera tarjeta de acuerdo a los beneficios, y esta es la HSBC, es decir otra HSBC, al parecer esta como BBVA, no poseen muy buenas tarjetas de crédito, esta tarjeta cubre una anualidad de 730 pesos más IVA, requiere que tenga un ingreso mínimo de 5000 mil pesos mensuales y no ofrece nada de beneficios e incluso es peor que las BBVA porque no existe un programa de puntos.

En segundo lugar, está la tarjeta Oro Banorte, esta tarjeta tiene costo de 930 pesos más IVA anuales, además que requiere 12 mil pesos de ingresos mensuales, el costo anual total es relativamente bajo comparado con las otras tarjetas que ya hemos mencionado, incluso comparado con algunas tasas de interés de créditos personales que podrían cobrar, el costo anual de esta es de 24.4%, debemos considerar solamente que no ofrece ningún beneficio más que un programa de puntos.

En el tercer lugar en esta lista de tarjetas que no ofrece muy buenos beneficios en relación con la anualidad que están cobrando, está la tarjeta Citibanamex platinum, siendo una tarjeta platinium por supuesto esperamos que tenga mejores beneficios, y la razón principal por la que esta tarjeta llega la lista es porque Citibanamex mismo ofrece una tarjeta mejor por el mismo costo.

Estas son las tres peores tarjetas de crédito, según Condusef

Las instituciones evaluadas como emisoras de tarjetas de crédito representaron el 99% de la intervención de mercado, con una cartera crediticia de 358,346 millones de pesos.

El Comité Nacional de Defensa y Protección al Usuario del Servicio Financiero (Condusef) mostró resultados en términos de nitidez financiera y calidad de la información de los productos de tarjetas de crédito:

Tarjeta Invex con 5.8.

Tarjeta Banamex con 5.7

Sociedad Financiera Inbursa con 2.4, lo que situó a sus tarjetas de crédito como las peor cotizadas.

Las principales desventajas de estas tarjetas

El contrato fijo no incluye el concepto, monto y frecuencia de comisión, procedimientos de modificación o procedimientos para que el cliente rescinda el contrato.

La portada no incluye el costo total anual resaltado (CAT); la tasa de interés normal y las suspensiones de pago firmadas por el cliente no se informan.

El estado de cuenta no contiene datos de unidades especiales (UNE) o Condusef.

Este sitio web no contiene enlaces ni listas de comités.

La página web no contiene leyendas de riesgos.

El folleto informativo no incluye CAT (válido por al menos 6 meses, y el costo de la tipografía es el 100% del costo), ni tampoco el nombre y logo de la institución financiera.

El anuncio no incluye concepto y monto de comisión, ni tampoco CAT (la vigencia es de al menos 6 meses y la tarifa de maquetación es el 100% del costo).

Estos estarán sujetos a las leyes oportunas, según la CONDUSEF, se efectuarán 26 sanciones, por un monto total aproximado de 4,3 millones de pesos.

