La relevancia de los seguros en la economía de México

En términos generales, representan el 2,3 % de Producto Interior Bruto del País, es decir, mantiene una tasa de crecimiento superior a su economía

Siendo los seguros un sector pujante, que crece por encima de la media de otras divisiones productivas del país, la cobertura poblacional se mantiene baja si se compara con otros países que también forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La penetración que el seguro tiene en la economía mexicana lo posiciona como uno de los países con menor cobertura en relación al porcentaje de PIB de la organización, cuya media gira en torno al 8,9 %.

Seguros en México

Actualidad de los seguros en México

Aun con un sector que se mantiene con tasas de crecimiento por encima de la economía nacional, continúa sin avanzar lo suficiente para que el mexicano se sienta atraído por este producto. Basta con observar que en los últimos 20 años la introducción de seguro en México se ha superado en un escuálido 0,6 puntos porcentuales.

Para ponerse al día se ha creado el Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Asegurador, el cual tiene una previsión de penetración del 2,8 % de Producto Interior Bruto para el próximo 2022, es decir, para dentro de tan solo dos años. Dentro de este plan, las aseguradoras que trabajan en México ya están cambiando el modelo de negocio que tradicionalmente usaban para tratar de alcanzar a una cantidad mayor de público.

El método que se está utilizando en mayor medida es el que proporcionan las nuevas tecnologías. En este sentido, un buen ejemplo es el que ofrece la plataforma web elegirseguro.com. Un portal web en el que se localiza una selección de seguros categorizados según se cotice por industria o por cobertura. De este modo, el usuario de la web lo tendrá más fácil a la hora de recibir información útil y elegir el más conveniente.

Seguros, algo más que economía

En México, como caso extraordinario, surge la figura del asegurador como un actor que permite actuar sobre un problema bastante común; la apatía generalizada debido al exceso de leyes. La sobrerregulación que sufre el ciudadano mexicano en demasiados aspectos de la vida puede llegar a saturar y, por tanto, a facilitar que se incumplan esas leyes que el mexicano común cree que sobran.

Los seguros, aunque no tengan este objetivo como cuestión primordial, si que pueden ofrecer una ayuda relevante para fomentar que las personas cumplan con la legalidad. Esto ocurre cuando se exigen los requisitos que se necesitan para cubrir a una persona u organización respecto a los posibles riesgos que puedan sufrir o que ellos mismos puedan generar a terceros.

Se necesita más cultura de seguros

Según publica la asesoría mexicana Deloitte, a pesar de la importancia que tiene para el crecimiento económico en México, no existe en este país, a día de hoy, una verdadera cultura del seguro.

Se puede decir que sigue siendo espectacularmente pobre el concepto que el mexicano medio tiene de los seguros. Esta poca cultura se acentúa cuando se compara con otros países donde existen los seguros obligatorios.

México precisa incrementar el interés por este sector para facilitar su penetración en la población y asegurar un crecimiento constante y sostenido. El umbral de crecimiento que mantienen las aseguradoras es mucho mayor que la forma en la que han conseguido su acceso al mercado.

¿Qué tipo de seguros prefieren contratar los mexicanos?

Existe alrededor de 55 millones de personas que se encuentran en un estado económico positivo, es decir, adquieren bienes con regularidad y se sienten inclinados a protegerlos con algún tipo de seguro.

En este sentido, el INEG (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) elaboró un estudio en colaboración con la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y con la ENIF (La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera), que proporcionó información certera sobre los niveles de acceso y uso de servicios financieros en México.

Dentro de este análisis se desprende que uno de cada cuatro mexicanos ha contratado un seguro, esto significa que se trata de un porcentaje muy bajo, solo 20,1 millones se han preocupado de proteger la vivienda, su vida o un automóvil.

El seguro de vida es el que mayor proporción de asegurados consigue, con un total de 13,5 millones de ciudadanos mexicanos. Este tipo de seguro se contrata mediante un crédito o gracias a la prestación laboral. Por su parte, 7,8 millones de mexicanos adquirieron un seguro de automóvil y solo 5 millones se han preocupado por su salud o la de sus familiares, contratando un seguro médico.

Las excusas que se suelen esgrimir para evitar firmar un contrato con una aseguradora es que es demasiado caro (28% de la población), no conocen su funcionamiento (26 % de los mexicanos) y creer que no se necesita o no son útiles (el 23 % de los ciudadanos de México).

