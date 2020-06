La economía mexicana tendrá que aprender a convivir con el coronavirus

A pesar de que le pico de la pandemia se mantiene en aumento dentro de nuestro país, la campaña de sana distancia ha concluido y a partir del día de hoy, comienza la ‘nueva normalidad’, en donde diversas personas regresaran a sus empleos siempre y cuando sean considerados esenciales.

Semáforo de alerta en México coronavirus

Y si bien se sabe que la salud de la población es muy importante, la economía también lo es, por lo que se debe atender la reactivación económica para poder combatir al coronavirus.

Al menos 10 entidades federativas rechazaron la estrategia federal de iniciar la ‘nueva normalidad’ en la que se establece el retorno de los trabajadores esenciales para comenzar la reactivación económica nacional.

Reactivar la economía es una prioridad

Por su parte, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, argumenta que el semáforo decretado por el gobierno federal fue creado unilateralmente sin consultar a los estados y sus situaciones particulares, por lo que no tuvieron la oportunidad de opinar cuando se ideó el decreto.

Peralta explica que el semáforo no puede reflejar la situación específica de cada entidad, por lo que el estado de Colima no lo tomará en cuenta y comenzará con medidas personalizadas para su situación particular, las cuales irán cambiando conforme las necesidades de la entidad lo establezcan, así como la evolución de los casos de coronavirus y el índice de contagios.

“debemos aprender a vivir con él, no podemos tener la economía parada”

De esta forma es que el gobernador de Colima hace hincapié en que la salud de los habitantes es tema de suma importancia, pero tampoco es posible dejar sin atender el sector económico, ya que si se descuida, la crisis será aún peor y el el riesgo de muerte podría ser mucho mayor.

La nueva normalidad busca reactivar la economía nacional

Hasta que no se haya desarrollado una vacuna o cura contra la enfermedad, no podemos dejar las medidas precautorias de lado, por eso aunque se haya declarado la ‘nueva normalidad’ no podemos bajar la guardia.