La economía digital en México se ve seriamente afectada por la reforma fiscal

Las reformas de ley referentes al ISR y al IVA del 1 de junio del presente año, no sólo afectan a las empresas con actividades económicas por medio de internet y aplicaciones móviles, sino también a los extranjeros que no hayan tramitado su establecimiento permanente en México y que cobren por servicios digitales a través de los mismos medios.

Incremento en los costos a los usuarios de plataformas por impuestos digitales

Quiere decir que personas que ganen dinero a través de plataformas digitales como Uber, Rappi, Corner Shop, Mercado Libre, Go Trendier, Amazon, Ebay, etc., pagarán impuestos conforme a la sección III del capítulo II del título IV de la LISR, es decir que ya no podrán realizar sus declaraciones como anteriormente lo hacían, sino que ya deben estar integradas a este nuevo esquema de tributación a partir del pasado 1 de junio del 2020.

El ISR se determina tomando en cuenta básicamente el ingreso total percibido antes de IVA y la tasa de retención aplicable según las normas del LISR, por cada ingreso y actividad, es decir que para el transporte terrestre y repartición de productos, la tasa será de entre el 2 y el 8 %, en hospedaje del 2 al 10 % y para la venta de productos usados o nuevos, será del 0.4 al 5.4 %.

Impuestos digitales afectan palataformas

Respecto al IVA, la retención será del 50 % sobre el impuesto recaudado, siempre y cuando la persona física proporcione su RFC mediante la plataforma utilizada, en caso contrario la retención será del 100 %.

Con esta reforma, los extranjeros que sean propietarios de aplicaciones y plataformas de comercio electrónico, están obligados a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes para el pago del IVA que corresponda a sus actividades económicas, independientemente de que consideren o no su establecimiento permanente en el país.

Plataformas digitales afectadas por la reforma fiscal

Esta reforma, es de vital importancia y la más relevante de la última década, tanto por las medidas para la recaudación de impuestos como de forma general, ya que la economía digital, está cobrando cada vez mayor relevancia en la vida de los mexicanos y se requiere dar un mayor seguimiento a estas actividades económicas para que contribuyan de forma justa al enriquecimiento del valor monetario de México.