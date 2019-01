La Bolsa Mexicana ha perdido 50 compañías en 20 años

La Bolsa Mexicana ha perdido 20 compañías en 20 años

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se ha encargado de promover desde hace años que más compañías se integren al mercado para financiarse. No obstante, pese a sus esfuerzos, la cantidad de empresas que cotizan incluso ha disminuido.

Cabe mencionar que en los últimos 20 años, el número de empresas listadas en el mercado de capitales de la BMV se modificó de 195 a 145, lo que significa un descenso de 26%.

“Hay diversos factores para la salida de las empresas. Varias se han salido porque han sido vendidas, a otras no les ha ido muy bien y tuvieron problemas financieros y quebraron, y en otros casos los accionistas mayoritarios decidieron recomprar esas acciones, debido a que consideran que no es necesario seguir en Bolsa, porque ya cuentan con el capital que requieren”, detalla el director de Análisis en Metanálisis, Gerardo Copca.

Caso Rassini

En esta última situación está Rassini, que en un tiempo reciente dio a conocer que se quitará del mercado. Otras de las compañías que abandonaron por un motivo parecido fueron Telmex -que en 2012 se quitó de la lista por América Móvil, para conseguir eficiencias en la incorporación de reportes financieros y costos administrativos- y La Moderna -que en 2010 contemplo que ya no le era interesante cotizar.

Entre las empresas que dejaron la Bolsa luego de una compra, está Grupo Modelo, que fue adquirida por AB InBev en 2013; Grupo Azucarero Mexicano, que hizo una fusión de su negocio azucarero con Grupo Embotelladoras Unidas (Geupec) en mayo de 2011; y Unefón, que hizo una fusión con Iusacell en 2007, y más tarde las dos compañías fueron compradas por AT&T en 2014. Y entre las que se fueron a la quiebra, están la textilera Hilasal, la aerolínea Mexicana de Aviación y Casa Saba.

En nuestro país hay más de 4 millones de compañías, aunque apenas el 0.2% (7,200 firmas) se contemplan grandes, según datos del Inegi. De esas empresas, sólo 2% se encuentran en Bolsa, y es que la mayoría prefiere no salir al mercado, a causa de que no necesita el capital o porque "probablemente no les guste tener toda su información abierta", declara Copca.

