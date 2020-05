Karma desarrolla otra plataforma modular para vehículos eléctricos más grandes

Karma inició con el desarrollo de una plataforma modular para autos eléctricos, ya que obtuvo experiencia, hizo lo mismo pero ahora para autos deportivos totalmente eléctricos y con una potencia de 1,100 hp, pero la historia no se detuvo ahí, Karma ahora pensó en vehículos eléctricos más grandes, pick up y SUV.

La plataforma modular cuenta con motores totalmente eléctricos

La nueva plataforma modular desarrollada por Karma se denomina E-Flex y tiene la capacidad de ser la base para ensamblar SUV y pick up eléctricas de rango extendido, estos desarrollos colocan a Karma en una posición privilegiada en el mundo de la industria automotriz electrificada, pudiendo ser de los primeros proveedores de plataformas modulares desarrolladas para vehículos totalmente eléctricos, y ahora su catálogo crece, porque no sólo son autos comunes, también hay plataforma para superdeportivos y ahora para SUV y pick up.

La idea básica de Karma es permitir que los fabricantes de autos puedan tener una plataforma que no les implique tiempo y gastos adicionales de investigación y desarrollo, de esta manera pueden enfocar sus esfuerzos en otros ámbitos del vehículo.

Plataformas modulares para cualquier fabricante

El director de operaciones de Karma, Kevin Pavlov fue quien presentó la nueva plataforma modular E-Flex, la cual estará presente en vehículos totalmente eléctricos de rango extendido, tanto en versiones de trabajo como particulares.

La plataforma modular E-Flex cuenta con un sistema AWD EREV e indica que cuenta con un motor eléctrico en cada eje el cual otorga movimiento simultáneo a las cuatro ruedas; la plataforma que fue presentada integra una batería de 80 kWh que promete una autonomía de 390 km en vehículos 100% eléctricos.

Esta nueva plataforma modular ofrece 22 configuraciones diferentes, mismas que cada fabricante podrá elegir y adaptar a las necesidades y características de su vehículo, y entre las opciones a modificar están la batería, motorizaciones, suspensiones, dirección o subchasis.

Plataforma modular Karma para SUV y pick up

Gracias a estas posibilidades, AWD EREV E-Flex Karma es la plataforma que más variaciones puede tener, lo que le permite ser ideal para trabajo pesado en el caso delas pick up, recorridos dentro y fuera de la carretera o incluso para poder arrastrar cualquier tipo de remolque.