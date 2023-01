Junta 32 mil pesos en 21 semanas con este reto de ahorro.

Muchas personas suelen efectuar inversiones o abrir una cuenta de ahorro en el banco para guardar dinero periódicamente y así disponer de él cuando surja alguna necesidad o emergencia.

En caso de que no tengas todavía fondos para aprovechar esos instrumentos, no es tarde para adquirir el saludable hábito financiero de apartar regularmente un poco de dinero de tus ingresos para depositar en tu alcancía de forma constante, y con este reto de ahorro te proponemos hoy un mecanismo para no aplazarlo más y obtener nada menos que 32 mil pesos en el curso de solamente 21 semanas.

Este tiempo es más que suficiente para ahorrar la cantidad deseada incluso si nunca antes te pusiste a llenar un cochinito, puesto que bastará con seguir el esquema de pagos que te facilitamos para que puedas seguirlo paso a paso hasta que cobres la recompensa.

Puedes transcribir a mano la tabla en un cuaderno, o simplemente imprimirla para que cada semana puedas consultar tus abonos y apliques la cantidad correcta, ya que a lo largo del proceso las cifras a aportar irán cambiando constantemente.

Para hacerte del hábito primero hay que establecer una rutina, para lo que te ayudará el hacer pagos recurrentes sin omitir un solo abono, preferentemente un mismo día de la semana a una hora similar, como al llegar del trabajo los fines de semana y así llegue un punto en el que puedas recordarlo de manera natural para ponerte al día con los depósitos.

Todo arranca con un aporte inicial de mil pesos, que cubre la semana uno en su totalidad, pero que gradualmente incrementará para que alcances tu máxima capacidad de ahorro con aumentos de cien pesos cada semana para suavizar la transición.

Te puede interesar: ¿Te cuesta ahorrar? Así puedes juntar 15 mil pesos en 20 semanas

Así seguirás avanzando por las primeras diez semanas, al cabo de las que comenzarás a restar en lugar de sumar conforme te encaminas a la recta final de este desafío y te concentras más en mantener la constancia para que termines de llenar la alcancía.

Tan pronto apliques el pago final estarás listo para cobrar el premio que te has ganado por tu disciplina, que puedes gastar como desees, pero otra cosa menos evidente que también ganas es la facilidad para mantenerte ahorrando para las metas que desees sin volver a complicarte con los pasos iniciales, para que acumules dinero más fácilmente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!