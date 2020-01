Jeep lanzará un Wrangler mini, con el que competirá contra el Suzuki Jimny

No es sorpresa que un vehículo pequeño, con capacidades off road y un precio contenido, sea un éxito de ventas, Suzuki volvió a demostrar porqué sus autos pequeños siguen siendo mucho más populares que los de la competencia; muchos fabricantes de autos, entre ellos Jeep, empiezan a copiar la fórmula que está haciendo del Jimny un hito en la historia automotríz.

Suzuki Jimny, la 'inspiración' de Jeep

El fabricante estadounidense Jeep, afiliado a Fiat-Chrysler ya se encuentra desarrollando su propia versión de un mini Wrangler, con la fórmula desarrollada por Suzuki en el Jimny, y es que muchas personas prefieren vehículos más prácticos, y no es que los Wrangler sean enormes, simplemente cubren las necesidades de un nicho muy pequeño.

Por su parte el Suzuki Jimny logra lo que muchos vehículos más costosos no pueden, y es salir de atascos con facilidad, así como lograr desplazarse por terrenos complicados gracias a su reducido tamaño, entonces Jeep ha puesto manos a la obra y ya comenzó con el desarrollo que podría atraer a muchos nuevos compradores, siempre y cuando no resulte como el Renegade, que si bien tiene potencial, la construcción, los materiales, la mecánica y el precio no le han permitido despegar.

Jeep lanzará su primer mini vehículo

Según la información que se ha dado a conocer del proyecto del mini Wrangler de Jeep, deberá tener un largo no mayor a 4 metros, aunque eso signifique sobrepasar las medidas del Suzuki Jimny, aunque seguiría debajo del tamaño del Renegade, con estos centímetros adicionales podría permitir viajar más cómodamente a los ocupantes traseros, aunque eso tampoco es garantía.

Este mini Wrangler de Jeep podría estarse lanzando para el segundo semestre del 2021, sin embargo es algo que aún no se puede saber a ciencia cierta, ya que no sabemos cómo se llevará a cabo la ya sabida fusión de FCA y PSA.

Mini todoterreno

Mecánicamente hablando no se ha definido nada por parte de Jeep, sin embargo ninguno de los miembros de FCA estadounidenses producen motores pequeños, por lo que seguramente la mecánica sería Fiat, lo que también apunta a que exista tanto una versión a gasolina como una eléctrica o híbrida en el mini Wrangler de Jeep.

