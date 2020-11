Interjet reconoce que no tiene dinero

Alejandro del Valle, uno de los nuevos dueños e inversionistas de Interjet reveló que la aerolínea no tiene dinero para seguir operando, pese a ello, aseguró que pagarán al menos tres quincenas atrasadas a sus trabajadores antes de que finalice esta semana.

Luego de las protestas que se desarrollaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto de Monterrey, los inversionistas dialogaron con los trabajadores afectados a quienes les prometieron hacer los pagos atrasados.

Interjet se está quedando sin dinero

Asimismo, Del Valle reconoció que la situación de la empresa es complicada debido a la falta de recursos y al embargo de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Espero que entre hoy y mañana paguemos una quincena, porque no tenemos fondos y de esta semana espero salgamos cuando menos con tres quincenas (pagadas), pero damos promesas incumplidas por la falta de flujo, no puede una empresa con 5 mil empleados caminar con cuatro aviones, no puede”, dijo el inversionista.

Alejandro del Valle aseguró que Interjet está realizando un esfuerzo para agregar 16 aviones a su flota y así incrementar la capacidad que le permitiría captar a más pasajeros; sin embargo, los recursos son escasos para concretar su estrategia.

“Estamos haciendo esfuerzos para traer equipos, para poder volar, hay una posibilidad, pedimos 16 equipos, no podemos traerlos por falta de flujo, hay la posibilidad de que traigamos los primeros tres”, recalcó.

De acuerdo con la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Del Valle junto con Carlos Cabal ya son los nuevos dueños de la aerolínea, de la cual la familia Alemán conserva un porcentaje accionario mínimo.

En La Verdad Noticias informamos meses atrás que Interjet anunció la inversión de 150 millones de dólares para mejorar las finanzas de la empresa, aunque, esta inyección de capital no sucedió debido a que el SAT podía tomar esos recursos para cubrir los adeudos que mantiene la empresa.

#InterjetInforma



Que reanudará sus operaciones de manera regular el próximo 3 de noviembre 2020.



Clic aquí para más información y protección de pasajeros con vuelo el 2 de noviembre 2020: https://t.co/xjbHzVUPYg pic.twitter.com/3kAmOLS6jh — Interjet (@interjet) November 2, 2020

De acuerdo con información de El Financiero, se espera que la noche de este martes autoridades de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, además de Hacienda se reúnan con trabajadores, el sindicato y los accionistas de Interjet para resolver el conflicto laboral.