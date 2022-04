Infonavit tendrá nuevo crédito para ex trabajadores que ya no cotizan este 2022

Puedes conseguir un crédito de vivienda "a la palabra"/Foto: Centro Urbano

El Instituto de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha informado sobre el nuevo crédito que próximamente estará disponible específicamente para ex trabajadores que ya no estén cotizando este 2022. Este crédito se llamará “Mejor Directa Infonavit”, y servirá para que los ex trabajadores puedan adquirir un préstamo para comprar una casa.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, si actualmente no cuentas con un crédito Infonavit, sí puedes adquirir una casa, ya que con este nuevo programa se confiará en "la palabra" de aquellos empleados que ya no cotizan ante el Instituto y que en la actualidad tampoco se encuentran laborando para alguna empresa afiliada, pero que se comprometerán a cumplir con los pagos de un nuevo crédito hipotecario.

“Vamos a privilegiar la zona donde mayor rezago de vivienda hay, estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, este programa tiene como fin reducir el rezago, prestar ya con la Reforma a Ley del Infonavit y hacer un programa que nos sirva para ver qué tanto la gente paga, perfilar a los trabajadores y empezar a sacar más productos de crédito para gente que ya no cotiza”, explicó el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, en entrevista con el medio El Financiero.

¿Cuánto inicia el registro para “Mejora Directa Infonavit”?

Si dejaste de cotizar, aún puedes conseguir un crédito/Foto: Xeva

Si estás interesado en inscribirte al programa “Mejora Directa Infonavit”, podrás iniciar el registro a partir del lunes 18 de abril. Martínez Velázquez detalló que se espera que se otorguen alrededor de 62 mil créditos con una tasa de interés cero.

Además serán revolventes, lo que significa que si los beneficiarios cumplen en tiempo y forma con sus pagos, podrán tener acceso a otro crédito de igual monto. El director general de Infonavit también mencionó a El Financiero que durante este año el instituto estima que la colocación de créditos será 12 por ciento mayor a la del 2021.

Esto debido al lanzamiento de préstamos para la compra de terrenos y otros nuevos financiamientos para reestructurar deudas, mejorar o comprar vivienda sin intermediarios, como lo es este de “Mejora Directa Infonavit”.

Infonavit espera otorgar más créditos este 2022

El instituto espera dar más créditos este año/Foto: Capital 21

La meta estimada para este 2022 es colocar 595 mil créditos, en lugar de los 530 mil que se hicieron en el pasado, cifra que esperan sea elevada en parte por el nuevo crédito a la palabra para ex trabajadores que ya no cotizan.

“Al primer trimestre se han colocado 88 mil créditos, se ha derramado a la economía 45 mil millones de pesos, enero y febrero estuvieron por debajo de lo esperado, pero ya marzo estuvimos en línea con nuestro programa operativo anual, esperamos la recuperación a lo largo del año”, dijo Martínez Velázquez.

Este año el Infonavit está otorgando nuevas formas de crédito para que más personas puedan adquirir una propiedad.

