Infonavit te dice Borrón y Cuenta Nueva, estos son los requisitos

A todos nos puede pasar que por la falta de empleo y los despidos ocasionados por la pandemia de COVID-19, aunado a los altos niveles de inflación en el país, sea difícil mantener al corriente el crédito del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Ante este panorama, el Infonavit te ofrece diversas alternativas para que te mantengas al corriente en tus mensualidades y por eso tiene preparados algunos buenos planes de contingencia para apoyarte si es que estás pasando por una mala racha.

Infonavit ofrece una alternativa a tu medida, por esta razón te ofrece opciones que van desde reducciones en el monto de las mensualidades y hasta la autorización de una prórroga para que consigas estabilizar tus finanzas y volver a retomar el pago del crédito de vivienda cuando puedas.

Borrón y Cuenta Nueva de Infonavit

Si cumples estas características, te llegará un aviso de la regularización.

Con este programa, el Infonavit te apoya sumando las mensualidades que no pagaste al saldo de tu crédito, para que te mantengas al corriente en tus pagos cubriendo las siguientes y así no arrastres pagos pasados.

Este apoyo aplica de forma automática si: Tienes empleo y has hecho al menos el pago de dos bimestres. No tienes empleo, pero has realizado por tu cuenta al menos 3 pagos continuos efectivos.

No tienes una reestructura vigente a tu crédito: Si cumples estas características, te llegará un aviso de la regularización. Para solicitarlo, dirígete al área de cobranza de la delegación del Infonavit de la entidad en la que obtuviste tu crédito con lo siguiente:

Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito.

Copia de una identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Dictamen de Capacidad de Pago

Otros programas de Infonavit

Pero afortunadamente también existen otras formas de regularizar tus pagos al Infonavit, como el Fondo de Protección de Pagos, Solución a Tu Medida, Dictamen de Capacidad de Pago y la Prórroga Total, los cuales podrás utilizar de acuerdo a tu capacidad de regularización.

Así que si Perdiste tu trabajo o tienes problemas en tu economía para pagar tu Crédito Infonavit conoce los programas para mantener al corriente tus mensualidades.

Para mayores informes dirígete a tu sucursal más cercana del Instituto o ingresa a http://infonavitfacil.mx o comunícate al +52 800 008 3900 desde cualquier parte de la República Mexicana.

