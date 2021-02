Consiente de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha establecido mecanismos para apoyar a trabajadores que han presentado problemas con respecto al pago de sus créditos y puesto en marcha apoyos para aquellos derechohabientes que perdieron su empleo a fin de que no pierdan sus puntos suficientes para obtener un crédito.

Se trata del apoyo conocido como Flexibilización del sistema de puntaje, enfocado para aquellos derechohabientes que quedaron desempleados desde el 1 de marzo al 31 de agosto de 2020 –cuando se registraron despidos masivos por la emergencia sanitaria– y quieran tramitar su crédito Infonavit una vez que recuperen su trabajo.

Infonavit presenta Flexibilización para que no pierdas tus puntos por desempleo

Requisitos para tramitar la flexibilización de puntos

El Instituto destacó que este apoyo está dirigido únicamente a derechohabientes que tramiten su primer crédito, si es así, deberás realizar el trámite antes del 28 de febrero de 2021, con ello se garantiza que el puntaje que tenías antes de la emergencia no se verá afectado.

Para hacer válido este apoyo es importante que antes de febrero de 2020 ya contaras con 116 puntos o más.

Si armas tu crédito entre el 3 de noviembre de 20210 y el 23 de febrero de 2021 empezarán a hacerte descuentos de 3 a 4 meses después.

Si te quedaste desempleado de marzo a agosto de 2020 pero antes del 31 de enero del presente año recuperaste tu relación laboral, también puedes realizar este trámite.

El Infonavit destaca que no se generan intereses durante la vigencia de la medida y que esta medida no aplica para los esquemas de Crédito Mejoravit, ConstruYO Infonavit, Tu do Crédito Infonavit y Crédito Integral para construcción.

Para solicitar este apoyo, debes hacerlo por medio de Mi Cuenta Infonavit. No olvides que para cualquier duda puedes llamar al 9171 5050, desde la Ciudad de México, o al 008 3900, desde las demás entidades del país.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!