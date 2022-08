Infonavit: ¿Qué pasa si no se paga la cuota patronal del crédito?

El crédito Infonavit es parte de las prestaciones que adquiere el empleado al iniciar una relación laboral formal con una empresa, después esta última debe realizar el pago de la cuota patronal de manera periódica.

Cuando la empresa no paga la cuota patronal, una de las primeras consecuencias para el colaborador es que no tendrá acceso al crédito de vivienda, pues no habrán los fondos suficientes, esto en caso de que aún no tenga la prestasión activa.

Para aquellos que ya tienen el financiamiento de la Institución del Fondo Nacional, lo que podría suceder es que se afecte en el pago del crédito, pues no se podrá cumplir con su totalidad, esto a su vez llevará a que los intereses se acumulen y se generé un mayor adeudo.

El Infonavit como una prestación básica

El Infonavit como una prestación básica

Se ha indicado que la afiliación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) forma parte de las prestaciones de ley que deben entregarse desde un principio por la empresa que contrata, esto de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo

Acerca de este tema, en La Verdad Noticias te informamos sobre cómo conseguir descuentos en útiles escolares y uniformes a través del Infonavit, esta sería una alternativa para varios tutores.

Te puede interesar: Infonavit: ¿Cómo puedo liquidar antes mi crédito?

Crédito Infonavit

Crédito Infonavit

El no realizar el pago de la cuota laboral, ante la ley del Infonavit es motivante para aplicar multas a los patrones, las cuales podrían ser de hasta 350 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 33,000 pesos, vigentes en el tiempo en el que se cometa la violación.



De acuerdo con la información las sanciones serían aplicadas de la siguiente manera, las empresas que tengan hasta 100 personas trabajadoras, la sanción será de entre 3 y 5 veces el salario de cada una de las personas a las que no se inscribió.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram