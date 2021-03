En caso de que no lo sepas, La Verdad Noticias te informa que el Aviso de Suspensión y Retención de Descuentos es un documento que funciona para que la empresa donde trabajas sepa cuánto te descontará cada mes para pagar tu crédito; también para notificar que has terminado de pagar y que ya no te descuenten.

Para solicitarlo llena el formulario y presiona el botón Obtener, si: Cambiaste de trabajo, firmaste una reescritura o terminaste de pagar o cancelaste tu crédito. Si acabas de formalizar tu crédito, obtén tu Aviso de Retención de Descuentos en Mi Cuenta Infonavit.

Primero, para descargar tu Aviso de Suspensión y Retención de Descuentos desde la página del Infonavit, se debe ingresar al siguiente enlace Aviso Infonavit e ingresar tu Número de Crédito y la suma de los números de al lado, por seguridad. Posteriormente, para concluir el proceso y firmar las escrituras ante el notario, es necesario entregar el Aviso de retención del Infonavit.

¿Qué pasa en caso de no entregar el aviso?

De no entregar el aviso de retención del Infonavit a tu empleador, éste no sabrá que tienes un crédito, no te lo firmará y sellará de recibido, por lo que no te descontará de tu sueldo el pago de tu crédito. En otro tenor, si entregas el aviso a tu empleador, pero no entregas el aviso de retención del Infonavit al notario, entonces no te agendarán fecha para la firma de escrituras y entrega de la casa.

Infonavit: ¿Qué pasa si no entrego el aviso de Retención de Descuentos?

¿Cuál es el proceso para obtener un crédito?

Precalificarte.

Tramitar el crédito ante el Infonavit.

Descargar el aviso de retención.

Presentar el aviso de retención a tu patrón en 2 tantos para que te firme y selle un tanto.

Desde ese momento te empezará descontar de tu sueldo el pago del crédito, aunque no hayas firmado las escrituras, por lo que es importante no entregarlo hasta tener definida una fecha para la firma de escrituras.

Llevar al notario el aviso de retención para que lo anexe en tu expediente y agende la fecha de firma de las escrituras. Ir a firmar escrituras, y ahí mismo recoger tu copia simple de lo firmado.

Recibir tu casa (antes de firmar ante notario, debes tener un documentos por escrito, que indique fecha compromiso de entrega de la casa).

A los 3 meses debes ir con el mismo notario a recoger tu copia certificada, con hoja de registro de la escritura a tu nombre ante el Registro Público de la Propiedad.

En base a lo anterior, puedes deducir que la respuesta a la pregunta de qué pasa si no entrego el aviso de Retención del Infonavit, es que no podrás agendar fecha para firmar las escrituras y recibir tu casa.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Twitter y mantente informado.