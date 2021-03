Infonavit: ¿Por qué bajan los puntos del instituto y cómo puedo recuperarlos?

A pesar de que el objetivo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es hacer más fácil la adquisición de vivienda en México, es cierto que no todos los beneficiarios de esta institución pueden acceder a un crédito velozmente, debido a que primero es necesario reunir los 116 puntos que solicita el instituto.

Tal requisito supone un reto para demasiadas personas, especialmente para quienes han notado una pérdida en su puntaje y no saben con exactitud por qué bajan los puntos Infonavit y cómo prevenirlo.

En caso de preguntarte, ¿por qué perdí mis puntos Infonavit?, el portal inmobiliario Vivanuncios, te explica las causas más frecuentes de este problema e incluso cómo recuperar puntos del Infonavit.

¿Qué son los puntos del Infonavit?

La Verdad Noticias informa que, los puntos Infonavit son un sistema de calificación establecido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para seleccionar a los derechohabientes aptos para la obtención de un crédito hipotecario de dicha institución.

Si deseas disfrutar de un crédito hipotecario del Infonavit, uno de los requisitos más importantes es reunir los 116 puntos necesarios para acceder a la precalificación del instituto.

El instituto asigna estos puntos tomando en cuenta parámetros como edad, salario, ahorro en la subcuenta de vivienda y antigüedad y continuidad laboral. Los cambios en estos últimos campos son las principales razones de por qué bajan los puntos Infonavit.

¿Cómo se pierden los puntos Infonavit?

Los puntos Infonavit se pueden perder por los siguientes motivos:

Pérdida de la continuidad laboral

Una de las causas más frecuentes de por qué bajan los puntos Infonavit es la pérdida de empleo. Esto se debe a que al quedar desempleado se interrumpen las aportaciones patronales a tu subcuenta de vivienda, provocando que pierdas tus puntos por continuidad laboral.

Infonavit ofrece un plazo de tolerancia de 2 meses para que puedas encontrar un nuevo empleo y continuar recibiendo aportaciones patronales, evitando así perder estos puntos. Por otro lado, en caso de dejar de cotizar por un tiempo superior a 2 meses, podrías perder la totalidad de tus puntos.

La pérdida de continuidad laboral no sólo te perjudica si fuiste despedido, también si renunciaste voluntariamente o si conseguiste un nuevo trabajo. En estos casos es importante verificar que en tu nuevo empleo realicen los trámites correspondientes para continuar cotizando ante el Infonavit.

Infonavit: ¿Por qué bajan los puntos del instituto y cómo puedo recuperarlos?

Errores en el alta ante Infonavit

Si perdiste tus puntos Infonavit poco después de cambiar de empleo, puede ser que exista algún problema con tu cotización ante el instituto. Generalmente esto ocurre cuando las empresas olvidan dar de alta a sus nuevos empleados.

Otro error común que puede hacer que pierdas tus puntos es cuando un patrón no reporta el pago de manera puntual ante el instituto. Aunque un retraso de un par de días no tiene gran impacto, un retraso de varias semanas o incluso meses puede provocar que pierdas todos los puntos que has reunido hasta el momento.

¿Cómo recuperar tus puntos Infonavit?

Una vez que perdiste tus puntos de continuidad laboral por cambiar de empleo o ser despedido, existe un par de medidas que puedes tomar para tratar de recuperar tus puntos de Infonavit:

Aumentos salariales

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores que el Infonavit considera para calcular tu puntaje es tu monto salarial, por lo que contar con mayores ingresos hará que adquieras puntos de Infonavit más rápido.

Aportaciones a la subcuenta de vivienda

El saldo en la subcuenta de vivienda es otro factor que puede hacerte ganar más puntos. Para incrementar tus puntos debes realizar aportaciones voluntarias en tu subcuenta y así incrementar tu saldo en esta.

Aunque no existe una manera de recuperar tus puntos perdidos de manera inmediata, estas medidas te ayudarán a aumentar tu puntaje de forma más rápida.

Ahora que sabes por qué bajan los puntos Infonavit, puedes tomar las medidas necesarias para cuidar tu cotización de Infonavit y obtener los 116 puntos necesarios para acceder a un crédito.

