Infonavit: Nuevo programa de crédito combinado con bancos será en 2021

Infonavit: Nuevo programa de crédito combinado bancos será en 2021

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) Luis Niño de Rivera, dio a conocer que el nuevo producto de cofinanciamiento “Cuenta Infonavit + Crédito Bancario” se estima entre en operación hasta el primer trimestre del 2021 y no este año como se tenía previsto 2020.

En conferencia de prensa, el representante de los banqueros destacó que actualmente ambas partes se encuentran en el proceso de estructurar el nuevo esquema de créditos para vivienda . Por ello, señaló, la perspectiva es tenerlo listo para el arranque los primeros meses del próximo año.

De acuerdo con Niño de Rivera, con este nuevo esquema, la meta es otorgar hasta 60 mil 000 créditos anuales. En total, dijo, existe un universo que asciende a 1 millón de trabajadores que tienen ahorro en la subcuenta de vivienda del Infonavit, pero que no cotizan activamente.

Nuevos créditos

El cofinanciamiento Infonavit-bancos

Con este producto, los trabajadores que cuentan con ahorro en el Infonavit, pero que no se encuentran cotizando, podrán utilizar el recurso como enganche ante bancos. La medida busca flexibilizar el uso del dinero contenido en la subcuenta de vivienda, ya que al no estar cotizando en el Infonavit, no pueden ejercer su crédito de vivienda con el Instituto.

El programa que nos permitirá colocar 60 mil 000 créditos anuales en esta modalidad; que llevará a empezar a darle solvencia para una nueva o mejor vivienda a 1 millón de derechohabientes que están en esta condición.

Con este nuevo esquema:

Los derechohabientes podrán utilizar el dinero

Facilitar el acceso al crédito con los bancos

Por tal motivo se tiene previsto que alrededor de 400 mil 000 millones de pesos ahorrados se van ir abriendo paso en los procesos de cómo estructurar esos créditos. Cabe destacar que los cálculos del Infonavit estiman que los trabajadores inactivos cuentan con un ahorro promedio de 120 mil 000 pesos.