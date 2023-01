Infonavit: Esto le pasará a tus puntos si renuncias a tu trabajo

Una pregunta frecuente entre los trabajadores es saber qué pasa cuándo se renuncia a un empleo debido a que uno de los requisitos para adquirir un crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es tener por lo menos 1080 puntos.

De acuerdo con información de medios especializados, los puntos que otorga el Infonavit se actualizan constantemente y uno de los factores a considerar que puede afectar este rendimiento es la continuidad en el trabajo y los pagos que hace la empresa a la subcuenta de ahorro.

Debido a esta situación, muchos empleados que renunciaron por alguna razón a sus trabajos tienen la inquietud de qué pasará con sus puntos ya que, en caso de que se dejen hacer las aportaciones, se puede afectar el número recibido.

¿Qué pasa con mis puntos en el Infonavit si renuncio a mi trabajo?

Para que los puntos incrementen, se debe tener 5 bimestres cotizados continuos laborando en la misma empresa

Sí has decidido renunciar a tu empleo y no tienes una relación laboral lista, las aportaciones que hacía la empresa para la que trabajabas o tu patrón ya no llegarán a tu subcuenta pues has sido dado de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cabe señalar que, para que los puntos incrementen, se debe tener 5 bimestres cotizados continuos laborando en la misma empresa como requisito mínimo y en caso de ya no encontrarse trabajando, la persona aún puede conservar los puntos que tiene de acuerdo a su edad y el ahorro que tiene guardado en la subcuenta.

Es importante recalcar que existe una oportunidad para conservar la continuidad de los bimestres cotizados y es que, tras haber renunciado te das de alta en otra empresa puedes acceder a este beneficio. Esto solo aplica durante los primeros dos meses de la renuncia.

Créditos Infonavit aumentarán en 5.2%

��¿Sabías que en enero del 2023, si tu Crédito Infonavit está en Veces Salario Mínimo (VSM), tu saldo y la mensualidad tendrán un incremento? Para evitarlo, cambia tu financiamiento a pesos con #ResponsabilidadCompartida �� https://t.co/ExBK7HjGVx pic.twitter.com/ADIgpDiKuh — Infonavit (@Infonavit) January 9, 2023

Tal y como se informó en La Verdad Noticias, el Consejo de Administración del Infonavit indicó que el ajuste a los créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) para este 2023 será de solo el 5.2%.

Cabe recodar que el Consejo de Administración explicó que esto corresponde al promedio de los incrementos anuales que tuvo la inflación durante los últimos cinco años y por esa razón, los créditos en VSM no serán afectados por:

El incremento del 20% al salario mínimo.

El aumento de 7.82% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

