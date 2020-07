Infonavit: 'Elefante blanco' sería refugio para mujeres violentadas

Luego de ser inaugurado el pasado 26 de noviembre de 2018 bajo la dirección de David Penchyna, y al no dar los resultados esperados, la nueva administración del Infonavit busca reconvertir el Centro de Investigación y Experimentación Práctica de Vivienda, pues fue un proyecto construido con recursos de los trabajadores, que ahora quedó convertido en ‘elefante blanco’.

El laboratorio de vivienda, ubicado en área de 32 mil metros en una reserva territorial denominada San Miguel del Arco, en Apan, Hidalgo, sería utilizada como refugio para mujeres violentadas, centro comunitario o hasta vivienda temporal para grupos vulnerables, aunque la decisión final la tiene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

‘Elefante blanco’ de 93 mdp

De acuerdo a Carlos Martínez, director general del Infonavit, el proyecto concebido para la construcción de 32 tipos diferentes de viviendas tuvo poca utilidad desde su arranque, pese a ir de la mano de reconocidos arquitectos. Dijo que el propósito era contar con un prototipo que pudieran trasladar lo que significaba cada estado en una vivienda diferente, adaptada a distintos climas.

Destacó que el ahora ‘elefante blanco’ del Infonavit fue un proyecto que contó con una inversión total de 93 millones de pesos, tuvo deficiencias como la falta de pruebas de los materiales en la construcción o que las unidades edificadas nunca tuvieron servicios e incluso, por ser construidas con condiciones para determinados climas, ya están deterioradas.

Inmueble de Infonavit, de mala calidad

Carlos Martínez dijo que "las construcciones no cumplen con criterios de habitabilidad bajo ninguna circunstancia, ni de calidad de materiales, por lo que no se les puede dar un uso habitacional si no se rehabilitan".

El funcionario del Infonavit señaló que "le pagaron a los mejores arquitectos de México un proyecto que sonaba muy bien para libro, pero no pusieron atención en que no tenían condiciones de habitabilidad". Incluso, señalo que quedó pendiente la regularización del predio, pues seguía clasificado como terreno, por lo que se tuvo que incorporar en esta administración como inmueble.