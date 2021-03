La fecha para que las personas físicas realicen su declaración anual de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), cada vez está más cerca y por ello se busca obtener los mayores beneficios de tal situación.

Es de mencionar que entre las alternativas con las que cuenta la gente se encuentra la devolución de impuestos, también conocida como saldo a favor. Este beneficio es el que acumularon durante su año fiscal, mismo que puede ser solicitado y devuelto por el SAT.

No obstante, los trabajadores asalariados que tengan un crédito Infonavit, que no tienen la necesidad de presentar la declaración anual porque el patrón o el contador de la empresa lo hacen por ellos, tal vez crean que no son candidatos para recibir este monto, pero la realidad es completamente diferente.

¿Cómo solicitar la devolución de impuestos?

La Verdad Noticias informa que, cualquier persona física tiene el derecho de solicitar esta cantidad excedente, pues está respaldad por el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). La diferencia radica en los pasos a seguir como beneficiario de un crédito hipotecario.

Existen cinco pasos esenciales que deben llevar a cabo para solicitar la devolución de impuestos del SAT:

Aún estar pagando el crédito hipotecario: si ya lo liquidaste o aún no lo has solicitado, no eres candidato al saldo a favor. Ya que no eres el primer responsable de realizar la declaración ante el SAT, tienes que escribir una carta a tu patrón para poder realizarla por ti mismo y así conseguir ese porcentaje sobrante de impuestos, si es que lo tienes. Pedir ante el Infonavit la constancia de pagos, documento que te permite saber si estás cumpliendo en materia de vivienda (aportaciones y amortizaciones). Solicitar la Constancia de intereses en el portal del Infonavit. Contar con e.firma del SAT

Infonavit: Devolución de impuestos con el pago de tu crédito hipotecario.

Para pedir este último documento tan importante, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a tu cuenta, con correo electrónico y contraseña, en el portal del Infonavit

Seleccionar la opción Mi Crédito y luego el apartado de Constancia de intereses

Elegir el año fiscal en el que te encuentras y te dará el documento listo para imprimir

La Constancia de intereses funciona para este trámite ya que es un comprobante del monto de intereses reales que, como beneficiario de un crédito Infonavit, has pagado como contribuyente.

A la hora de acudir al SAT a realizar la declaración anual de impuestos, es importante llevar las constancias de pagos y de intereses, pues con ambas te ampararás ante la institución financiera y te ayudarán a conocer la cantidad de saldo a favor que manejas.

