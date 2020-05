Infonavit 2020: ¿Revisa el buró de crédito para otorgar viviendas o prestamos?

Si te has preguntado si ¿Infonavit revisa el Buró de Crédito para determinar si te permite acceder a la compra de una vivienda o algún crédito? te comentamos todo sobre este tema para que no te quedes con la duda y sepas que hacer en cada situación a la que te pudieras enfrentar.

Iniciaremos informándote que todas los ciudadanos que cuentan con algún servicio financiero forman parte del Buró de Crédito, sin embargo pese a lo que muchas personas piensan, este buró solo permite conocer el comportamiento de los usuarios, ahora bien; te decimos si Infonavit puede tener acceso a este para revisar tu información.

Infonavit verificará en el Buró de Crédito el historial del derechohabiente

Tengamos en cuenta que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no es como tal una empresa, realmente este es un fondo de vivienda que logra obtener recursos de los ahorros de los trabajadores de todo el país.

Requisitos para crédito Infonavit: Revisan Buró de Crédito

Si en tus planes está solicitar un crédito hipotecario por medio del Infonavit será necesario que cumplas con varios requisitos y diversos procedimientos, entre ellos está firmar una autorización para que este organismo pueda revisar tu Buró de Crédito.

Para tramitar tu Crédito Infonavit debes contar con 116 puntos. Precalifícate en Mi Cuenta Infonavit. https://t.co/XNVcOgghNi pic.twitter.com/FFeExXZ9iy — Infonavit (@Infonavit) May 14, 2020

Así que ha quedado en claro que el Infonavit sí cuenta con la facultad de revisar tu Buró y pese a lo que muchos piensen, realmente nos conviene que Infonavit realice la revisión del Buró de Crédito porque de esa manera podrás asegurarte de que el crédito que te otorguen sea 100% correspondiente al monto al que calificas de acuerdo a tu salario.

Qué pasa si Infonavit no revisará tu Buró de Crédito

Si algún derechohabiente no permitiera que Infonavit realizara una revisión del Buró de Crédito, podrían no prestarte lo que realmente alcanzas sino menos. Siendo que podrían incluso prestarte entre un 80% o 90% y no el 100% como deberías alcanzar.