Infonavit 2020: Así puedes accesar a un crédito sin intermediarios

En la conferencia matutina que ofrece el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de los intereses con Infonavit en donde insistió en que “sin intervención” y de manera directa es la mejor forma de otorgar créditos a la población como una manera de reactivar la industria de la construcción, esto ayudará a las personas que lo necesitan ante la economía que esta pasando el país.

“En vez de que se le entregue a una constructora o a una unidad habitacional, se debe entregar a los trabajadores de manera directa para que ellos manejen su dinero”, expresó AMLO. De esta manera el mandatario reveló que la idea es que los trabajadores que buscan adquirir un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para comprar una casa, utilicen los recursos para construir por su lado, es decir, contraten ingenieros, albañiles, entre otros empleados.

Infonavit busca ayudar a personas

#YqueLeDigo�� Vaya problemón quiere cargar el Presidente a la gente que necesita casa: darles el dinero directo para que la hagan con sus manos, contraten técnicos, albañiles y sacar al Infonavit, Invi, inmobiliarias... Así su plan para reactivar la industria de la construcción pic.twitter.com/BxYX6sL3PO — DICES (@dicesmx) May 6, 2020

“Para que les rinda y hagan unas casas buenas, no los huevitos que se hicieron durante mucho tiempo en barrancas, lugares inhóspitos, sitios donde no hay servicios, no hay transporte. Solamente por el negocio de los que se dedicaban a construir las unidades habitacionales”.

Asimismo el presidente de México busca que los créditos puedan entregarse sin intermediarios y con la intención de que el interesado construya a su manera, pues actualmente hay alrededor de 500,000 hogares en el abandono, para de esta manera ayudar a las personas que estan pasando por una crisis economica luego de las secuelas que ha dejado la pendemia del coronavirus.

Estamos para protegerte. Si perdiste tu empleo o tus ingresos disminuyeron por la emergencia sanitaria, te ofrecemos una prórroga de hasta 6 meses sin intereses o un seguro de desempleo por 3 meses. Solicítalos hasta el 30 de junio. https://t.co/1TS415DFj4 pic.twitter.com/Jrc2CMAtle — Infonavit (@Infonavit) May 6, 2020

TE PUEDE INTERESAR: El mundo se ha vuelto dependiente de la deuda ¿Cómo evitarlo?

Con la propuesta del Infonavit el empleado tiene actualmente las siguientes opciones: