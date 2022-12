Inflación en México se ubica en 7.77% durante primera quincena de diciembre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación general anual en México, durante la primera quincena de diciembre se ubicó en 7.77 por ciento, según los últimos reportes.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una aumento de 0.39 por ciento respecto a la quincena del mes anterior. En la misma quincena pero de 2021, la inflación quincenal fue de 0.10 por ciento y la anual, de 7.45 por ciento.

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no pasará por una “cuesta de enero”, tras las fiestas de fin de año, por lo que el mandatario pidió a los mexicanos regalar afecto y no comprarlo con obsequios materiales.

“Decirle a la gente que no va a haber ‘cuesta de enero’, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Hay que ahorrar”, dijo el presidente durante su conferencia matutina diaria desde Palacio Nacional.

De igual forma aprovechó para asegurar que su Gobierno seguirá pendiente de las medidas contra la inflación, además de que anunció que la pensión a adultos mayores será incrementada un 25 por ciento

“Vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos al pendiente de que no aumenten los precios, que no haya carestía. No va a haber cuesta de enero, porque la primera semana empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y vienen con un 25% de aumento”.

Durante la misma conferencia, el presidente aprovechó para informar que el 2 de enero se va a informar sobre la dispersión de fondos para los adultos mayores y aseguró que la población en general “está contenta”.

"Como tenemos que estar aquí el día 2, que es lunes, vamos a informar. Ese día se va a dar a conocer que empiezan la dispersión de los fondos en la semana para los adultos mayores. Todo eso hará que estemos contentos, la gente está bastante, bastante contenta".

