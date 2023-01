Inegi: Más 900 mil personas se quedaron sin trabajo en diciembre

Analista económico de Monex, señaló que según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en diciembre se perdió un mayor número de empleos, esto en relación a temporadas anteriores fue mayor.

Según el reporte del Inegi, el empleo disminuyó en 912 mil 14 personas el número de ocupados, de los cuales 655 mil 772 corresponden a la economía informal y 256 mil 242 a la formal.

Sin embargo, la tasa de desempleo anotó un nuevo mínimo histórico de 2.76 por ciento, nunca antes visto en el registro del indicador, que data de 2005, precisó el experto Marcos Arias.

En diciembre se alcanzó una alza importante de desempleo según Inegi

Diciembre registro importante baja de desempleo

“Hay que tener cierta cautela en la interpretación del dato, pues la disminución se da a partir de una pérdida significativa en la PEA, que pasó de 60.81 por ciento del total de la población de 15 años y más a 59.69 por ciento. Esta es la baja más pronunciada desde que se desatara la pandemia de covid-19 en abril de 2020 e implica también una caída en el empleo. De hecho, la PEA se redujo y, aunque en parte se debe a los despidos de temporada tras las semanas de ventas intensivas por las promociones de El Buen Fin, la cifra es más alta que en años anteriores y puede estar relacionada tanto al nuevo repunte de infecciones, como a las complicaciones económicas que se viven”, explicó Arias.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, El sector terciario (servicios y comercio) fue el que más perdió empleos en el último mes del año, con 689 mil 705 plazas.

Las actividades de restaurante y servicios de alojamiento emplearon a 179 mil 645 personas, mientras la construcción reportó un crecimiento de 214 mil 549 empleos.

Empleo informal

En lo que se refiere a la Ley outsourcing (prohibir la subcontratación) no ha tenido aún el efecto deseado, pues no está haciendo la diferencia y no ha detenido la destrucción de empleos estacionales en diciembre, alertó César Salazar, doctor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la conferencia virtual Perspectivas de crecimiento económico para 2023 en México, el especialista económico destacó que históricamente no se ha logrado la creación de un millón de empleos formales en el país, ya que de noviembre a noviembre se alcanza el millón de puestos laborales, llega diciembre y se pierden en promedio 300 mil plazas, lo que ha sido una constante desde 2015 hasta 2022.

Salazar afirmó que los niveles de empleo global ya se recuperaron y están en los niveles previos a la pandemia. El problema, afirmó César Salazar, es que seguimos generando mucho empleo informal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De cuánto es la quincena de una persona de clase media en México?

En diciembre de 2022, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 31.8 millones de personas, 350 mil menos, y la tasa de informalidad laboral (TIL) fue de 54.9 por ciento de la población ocupada, 1.6 puntos porcentuales menos que en el último mes de 2021.

En la economía formal se encuentran 26.1 millones de personas, 1.4 millones de empleos más respecto a diciembre de 2021. Así, en el año se crearon 1.01 millones de empleos en el mercado laboral.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.