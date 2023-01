Industria va a llegar al sureste de México en cinco años: Index

La región del sureste está incrementando su infraestructura y cada vez se prepara más pare recibir mayor inversión productiva, pero los efectos aun así no se verán hasta entre cinco y siete años, proyectó Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

“El sur y sureste no es un proyecto en el que veamos mucha atracción de inversión porque las empresas que quieren reinstalarse en México lo quieren hacer rápido y ahí no hay condiciones aún, no hay una vocación todavía para poner empresas de exportación”, comentó a La Verdad Noticias.