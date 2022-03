Inditex no cerrará su más de 500 tiendas en Rusia pese a invasión en Ucrania

La determinación podría cambiar en los siguientes días

A pesar de que muchas multinacionales están cortando sus negocios con Rusia, ya sea en señal de protesta por la invasión rusa de Ucrania o por problemas de suministros o para cumplir con las sanciones impuestas por los Gobiernos contra Moscú, una marca española decidió seguir en Rusia.

Nos referimos a la empresa textil Inditex quién mantendrá operando sus 527 tiendas de sus distintas marcas como lo son Zara, Bershka o Pull&Bear en todo el territorio ruso sin importar que ese país lleva 9 días de invasión militar.

Y es que como te hemos informado en La Verdad Noticias, son ya un número creciente de empresas que han decidido retirarse de Rusia, entre ellas Disney, Google, Apple, Ford, Visa y Netflix.

Inditex podría cambiar de opinión

Cabe destacar que Inditex no ha expresado abiertamente su postura a través de su página web o redes sociales sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, pero que al día de hoy sigan abiertas esas tiendas no quiere decir que el grupo no pueda tomar otra decisión en cualquier momento.

En cuanto a la competencia de las marcas que abandera Inditex, la cadena textil y de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) anunció el miércoles la suspensión de forma temporal de sus ventas en Rusia por el conflicto bélico a pesar de que sus ventas en ese país superaron los 700 millones de euros en 2021.

Otras firmas del sector se han sumado también a los cierres de tiendas en Rusia como Nike, Adidas, Mango o Burberry. "El grupo H&M está muy preocupado por los trágicos acontecimientos en Ucrania y simpatiza con los afectados. La compañía ha decidido suspender temporalmente todas las ventas en Rusia", indicó en un comunicado de dicha multinacional.

Contrario a ellos, otras grandes empresas como Coca Cola, McDonalds o Starbucks por el momento no han paralizado su actividad, ni han cerrado sus sucursales en Rusia.

Sobre el territorio ucraniano en conflicto, Inditex posee 79 tiendas repartidas entre las ciudades de Kiev, Jarkov, Leópolis, Odesa, Dnipró y Jerson, mismas que si fueron cerradas por motivos de seguridad.

¿Qué tipo de comercio tiene Rusia?

La economía de Rusia es una economía mixta de mercado de ingresos medio altos, cuyas características actuales provienen en gran medida de las grandes reformas de la década de 1990, cuando se privatizó la mayor parte de la industria y la agricultura rusas, aunque el Estado mantiene la propiedad en áreas estratégicas.

Al tener un mercado abierto, miles de empresas multinacionales de todo el mundo tienen operaciones en dicho país, pero debido al conflicto militar y las sanciones impuestas por decenas de países, muchas empresas se han visto forzadas a cerrar al menos de manera temporal.

En Ucrania la situación es más lamentable ya que no se cierra por castigos políticos sino por el conflicto bélico que esta desatado sobre su territorio, incluso empresas mexicanas como Bimbo y Gruma se vieron forzadas a cerrar sus operaciones en dicho territorio,

