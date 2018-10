Inapropiada e incomprensible la cancelación del aeropuerto, CCE.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Manuel Ponce Díaz, calificó como inapropiada y llena de incertidumbre para el sector, la consulta para la realización del nuevo aeropuerto que realizó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Me parece inapropiado que un presidente electo coordine una consulta, de algo que debe de ser decisión del Ejecutivo, además que no se puede pedir la opinión de cosas técnicas a una población que no tiene conocimiento para hacerlo”, dijo

Expresó que quien tendría que opinar y dar su veredicto sobre el tema de Texcoco-Santa Lucía, tendría que ser una persona con una carrera en aeronáutica, o con experiencia en el manejo de aeropuertos.

Un Gobierno basado en decisiones populares es un peligro.

“Dejar que la población, que quizá nunca han usado el servicio de un avión, sean quienes decida, es una irresponsabilidad cuando quién debe decidirlo es el Presidente”, recalcó.

Pese a los resultados, mencionó que de ninguna manera habrá rompimiento del sector empresarial con el Presidente electo, “se me hace muy sano que estemos hablando de democracia, de escuchar al pueblo, e incluir un desarrollo integral para todo México; sin embargo, en cosas técnicas no se debería preguntar a la población que no tiene toda la información”.

El líder de los empresarios en Yucatán, dijo desconocer la validez de la consulta, pero lo que si puede provocar, en términos macroeconómicos es una preocupación de que el país vaya a ser gobernado tratando de usar a la población para tomar decisiones, excluyendo la responsabilidad del Ejecutivo.

“Los mercados financieros ven todo esto con incertidumbre, se provoca la salida de divisas, porque el aeropuerto que es el proyecto más importante que tiene México, fondeado por la iniciativa privada, se está poniendo en juego una decisión previamente tomada, evidentemente genera incertidumbre a todos los mercados financieros”, señaló.

_VERÓNICA CAMACHO