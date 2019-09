IP advierte que cambio en etiquetado de alimentos costará más de 5 mil mdp

Compañías de consumo calculan que un cambio en el etiquetado nutrimental de los productos necesitará una inversión estimada de 5 mil millones de pesos.

“Hace tres años que se terminó de implementar nos costó 5 mil millones de pesos, pero ese no es el problema, porque también mucho se ha dicho de que la industria se opone al cambio porque no quiere asumir costos. Nos costaría más o menos igual, más la inflación”, declaró en conferencia Lorena Cerdán, directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico).

Añadió que las Pymes van a ser responsables por el 75 por ciento del gasto, las cuales fueron las compañías que se vieron con más presión en 2014, cuando entró en vigor el actual etiquetado.

“No tenemos como economía la necesidad de estar autogenerándonos 'baches' económicos y menos en el contexto en el que estamos. Se está perdiendo lo más con lo menos: pierdes la oportunidad de orientar y educar y generas un bache a la economía, quizá coyuntural, pero totalmente innecesario, y una política de largo plazo que ha demostrado que fracasa”, señaló Cerdán.

Este año se dio a conocer una iniciativa en la Cámara de Diputados para colocar sellos de advertencia a productos cuando tengan un alto contenido de azúcares, grasas, sodio, o dependiendo el caso, lo que reemplazaría la información nutrimental que hay en los empaques.

El sello de advertencia sería como el que se aplicó en Chile desde hace tres años, donde pese a la implementación, la obesidad continuó creciendo.

Cerdán contempló que el sello de advertencia no describe al producto como tal, no tiene reconocimiento del tamaño de la porción, no deja comparar entre productos similares, y quita el derecho de reconocer la información.

Indicó que incluso el 70 por ciento de los productos ofertados por Segalmex contarían con al menos un sello de advertencia.

“No nos oponemos al concepto de advertencia como tal. El problema está en los detalles, es un 'te advierto sobre algo, pero no cómo eliges'”, mencionó la directora.

ConMéxico, que integra a compañías como Coca-Cola México, Alpura, Gruma, Bimbo, La Moderna, Herdez, entre otras, solicita que se considere incorporar información del producto tal como es, que esta distinga entre porciones, y pueda ser usado para comparar.

Añadió que incluso no se está contemplando la tecnología, ya que podría establecerse un código con lectura de celular que ofrezca mayor información.

Sin encontrarse en contra de un nuevo etiquetado, la dirigente señaló que sería conveniente también hacer la evaluación de los avances del etiquetado nutrimental vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Exportaciones mexicanas aumentan 2.2% en agosto por desaceleración en EU

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, el 75 por ciento de la población consulta algo en el etiquetado nutrimental, y 4 de cada 10 consumidores lo comprende.

Se prevé que en los siguientes 10 días el proyecto de norma del nuevo etiquetado sea puesto a consulta pública.