Hoy nace nueva bolsa mexicana de valores, BIVA

Hoy, 25 de julio, inicia operaciones la segunda Bolsa de valores en México, BIVA, bajo la batuta de María Ariza, quien fuera por cinco años la directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, sustituye a Fernando Pérez.

Ariza sustituye en el cargo a Fernando Pérez Saldívar, quien permanecerá como director ejecutivo de BIVA hasta el 31 de agosto próximo, informó el nuevo centro bursátil en un comunicado..

Posteriormente, se desempeñará con nuevas funciones y responsabilidades estratégicas dentro de la compañía al integrarse como consejero y miembro del Comité de Listado de Emisoras.

María Ariza fue durante cinco años directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), institución en la que destacó por su labor en la promoción y fomento de la industria de capital privado.

El presidente de Central de Corretajes (Cencor), Santiago Urquiza, aseguró que el liderazgo, reconocimiento y experiencia de María Ariza en el crecimiento del capital privado en el país sumará al objetivo de ofrecer una opción atractiva y competitiva para el mercado de valores mexicano.

¿Qué tipo de emprendedores le gustaría tener en BIVA?

¡A todos! He platicado con algunos, y les encanta la idea de ser una Bolsa moderna, disruptiva, joven. El hecho de que estemos apareciendo hoy es una opción distinta para ellos, moderna y que les interesa y les llama la atención muchísimo.

He tenido muchas conversaciones, y cuando les cuento dónde estoy ahora, me dicen que se van a colocar conmigo o van a debutar conmigo, y eso me encanta. Imagina a todos estos emprendedores que vamos a poder apoyar desde los mercados mexicanos.

_Yulsi Magaña