Hoteleros en desacuerdo por los cruceros en Puerto Morelos

Roberto Cintrón Gómez, presidente de los hoteleros de Cancún, criticó a la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, por su anuncio de que el Home Port de Puerto Morelos empezará operaciones de cruceros en la Semana Santa de 2019.

“Desconocemos la intención de la secretaria porque ya se lo he dicho en varias ocasiones: no a los barcos… cuál es su intención, no entiendo cuál es su intención; también lo platiqué con el gobernador, y él me dijo que tiene la intención de hacer ahí un puerto de carga, y tiene toda la razón, eso es lo que necesitamos en el estado”, comentó Cintrón

“Los cruceros que se vayan a Cozumel, a Mahahual y que contribuyan a la economía; ojalá y un home port se hiciera en la isla (de las golondrinas) para que pudieran llevar vuelos, pero lo que está haciendo Marisol es atentar contra la economía del estado y atentar contra la hotelería del estado”, añadió el líder gremial.

Roberto minimizó la declaración porque “aún no hay un pronunciamiento oficial, habría que preguntar también a la empresa ‘Capri’. A mí me han dicho que, como no obtuvo los permisos (ambientales para dinamitar la laja) se fue a Cuba, es lo que a mí me han dicho, y de otra compañía francesa, que es la que llegaba a las costas de Puerto Morelos”.

“Habría también que escuchar a las autoridades del Parque Nacional (Arrecife de Puerto Morelos), a la directora del parque marino, y la voz de los ambientalistas y los ecologistas porque van, necesariamente, a contaminar la zona y se pone en riesgo el bienestar de los arrecifes… yo quiero escuchar primero a todos los actores”, agregó.

Cintrón hizo memoria de que “lo hemos dicho siempre, lo hemos repetido mil veces, no a los cruceros y tenemos estudios avalados por universidades como la del Caribe, si ella (la secretaria de Turismo) considera que no son viables, muestra una falta de respeto a una institución que está catalogada como de las primeras 40 a nivel Latinoamérica”.

Por lo que Roberto Cintrón Gómez dio a conocer su desacuerdo a los planes del gobierno municipal de Puerto Morelos, de aumentar impuestos, crear dos más para el siguiente año y que la propuesta ya se tomó en cuenta en el paquete fiscal del onceavo municipio para el siguiente ejercicio.

Best Day se suma al rechazo

La compañía Best Day dio a conocer de igual manera su rechazo sobre el Home Port en Puerto Morelos y apoyó cualquier iniciativa que tome la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), al afirmar que exisitirá una afectación en la ocupación y la economía del destino.