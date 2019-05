Hot Sale, casi desconocido para muchos en México

Descuentos en comercio electrónico, de eso se trata el Hot Sale, sin embargo el 73 por ciento de las personas en México que son asiduos compradores en línea no conoce esta iniciativa, la cual esta vigente del 27 al 31 de mayo.

Las empresas detallistas o retailers de moda, hogar y electrónica son los más consultados durante este programa de descuentos.

Las encuestas s revelan que el 74 por ciento de los mexicanos están interesado en las compras en línea, ya que dicen haber realizado adquisiciones por este medio o tener intención de hacerlo.

El modo de pago más empleado son las tarjeta de débito o crédito y solo el 21 por ciento lo hace por medio de depósito bancario.

Sin embargo el 69 por ciento que compra por internet lo hace como máximo una vez por mes y tan solo el 31 por ciento restante hace hasta tres o más compras por este medio.

La encuesta reveló también que la mayoría, que equivale al 72 por ciento no lo hace porque prefiere ir a la tienda física, un 14 por ciento dice no estar familiarizado, el 9 por ciento siente desconfianza y a un 5 por ciento no le gusta realizar compras de este tipo.

El 74 por ciento de los mexicanos están interesado en las compras online.

En cuanto al modo de pago es la tarjeta de débito o crédito es la forma de pago preferida por 79 por y el restante 21 por ciento lo hace por medio de depósito bancario.

TE PUEDE INTERESAR:

Dentro de las búsquedas más activas durante el periodo de Hot Sale se encuentran las categorías ropa y calzado, hogar y muebles, informática y electrónica.

Para que una empresa o marca logre alcanzar sus objetivos de venta en el Hot Sale, Facebook lanza algunas recomendaciones considerando que la red social tiene 89 millones de usuarios en el país.