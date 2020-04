Horario de verano: ¿Realmente se ahorra electricidad y dinero en México?

Horario de verano: ¿Realmente ahorras electricidad y dinero con el cambio?

El Horario de Verano está a punto de empezar, siendo la noche del sábado 4 de abril para amanecer el domingo 5 de abril con el nuevo horario, pero muchos se siguen preguntando si ¿Realmente ahorras electricidad y dinero con este cambio? líneas más abajo te diremos lo que realmente sucede, mientras tanto ten en mente que tendrás que adelantar una hora al reloj con la finalidad de aprovechar por mayor tiempo la luz natural del día.

Recordemos que durante el Horario de Verano hay una marcada diferencia entre las horas de sol y las noches, esto por la inclinación de la Tierra, en especial en aquellos países que están más alejados al Ecuador.

Con el Horario de Verano se adelanta una hora el reloj para aprovechar la luz del día

Aunque el cambio de Horario de Verano viene desde muchos años atrás remontando a poco después de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de reconstruir rápidamente la economía aprovechando más la luz solar que permitieran más horas de trabajo y de ‘ahorro’ para los pobladores. Pero ¿Realmente ahorras electricidad y dinero con este cambio? Te explicamos a continuación.

¿Hay ahorro de electricidad en el Horario de Verano?

En México el Horario de Verano se implementó en el año de 1996, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de ese año. Diversos estudios ha señalado que de forma oficial el ahorro existente al año con este cambio de Horario de México es de por lo menos mil 311 millones de pesos, señala el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

La cifra anterior se deriva de que en este Horario de Verano es aprovechada una hora más de luz natural del sol, lo que permite el ahorro de la energía eléctrica, algo que sin duda representaría un beneficio para el sector productivo como el industrial entre otros.

Pero la otra cara de la moneda indica mediante estudios, que si bien la industria es beneficiada, para la ciudadanía el ahorro con el Horario de Verano, es de menos de 0.03 por ciento, supuesto ahorro que representa un mínimo a casi inexistente.

Un estudio realizado de forma reciente publicado en el Journal of Economics and Statistics realizó un análisis a los patrones de consumo eléctrico en Indiana (EU), un lugar el cual hasta 2006 solo algunas regiones adoptaban el cambio de hora y otras no de Horario de Verano, sin embargo el resultado del estudio fue que las regiones con Horario de Verano era quienes consumían más electricidad que aquellas que no lo hacían, ante este comportamiento, los autores de la investigación atribuyeron el fenómeno a un mayor uso de ventiladores y aires acondicionados debidos a las prolongadas tardes de verano.

¿México ahorra energía con el Horario de Verano?

El FIDE que es el organismo que se encarga de dar seguimiento a los cambios de horario en cuantificar los ahorros que se logran año con año en colaboración de la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, direon a conocer los resultados del 2018.

Resultados de ahorro logrados en 2018 con la implementación del Horario de Verano en el país:

Estadísticas de ahorro en electricidad en Horario de Verano en México

Para darnos una idea del ahorro de energía que se obtuvo en el año 2018 con el Horario de Verano los 945.29 GWh serían suficientes para dar abasto al consumo de 592,240 casas habitación por un año completo, con un consumo promedio de 266 kilowatt hora al bimestre (kWh/bimestre).

O bien lo anterior también sería el equivalente al consumo de energía de 8.3 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas prendidas las 24 horas del día durante un año, así que ya nos damos una idea como el Horario de Verano influye en el bolsillo.

