Horario de Invierno 2019: Estos son los gastos más frecuentes

La época de invierno ya ha llegado en muchas zonas del mundo. Estos meses que siguen tendremos que tomar las medidas necesarias para protegernos, tener una buena salud libre de enfermedades y por supuesto cuidar nuestros bolsillos. Aunque ahora el quedarnos en casa para refugiarnos del frío ya no es sinónimo de ahorrar.

En un tiempo atrás, cuando las tecnologías no estaban en su máximo esplendor, había muchas formas de distraernos en casa sin la necesidad de gastar dinero. Sin embargo, hoy en día tenemos a nuestra mano una infinidad de maneras de gastar nuestro dinero ante los días en los cuales estaremos encerrados en nuestro hogar.

Por tal motivo, aquí te decimos las cosas en las que más gasta la gente durante los meses de invierno sin poner mucha atención y, en contra parte, te decimos cómo puedes ahorrar poniendo solo un poco de atención y usando la lógica.

Una de las principales cosas en las que gastamos dinero sin salir de casa, es la calefacción. Cuando tenemos bajas temperaturas nos apresuramos a prender la calefacción para evitar el frío, algo que es completamente lógico y comprensible. El problema lo encontramos en que no nos medimos.

Deseamos la comodidad de estar en casa en manga corta y en temporada de frío no puede ser, por más comodidad que nos dé. Se recomienda que la temperatura en casa no esté por arriba de los 20º, no solo por el tema financiero, sino también por la salud. En dado caso de hacer mucho calor adentro, en cuanto vayamos al exterior el cambio brusco de temperatura nos puede ocasionar una enfermedad.

Entonces, es fundamental conservar la calefacción controlada. Y existen formas de lograr sin tener frío. Te damos un ejemplo, debemos cerrar bien las persianas y ventanas cuando cae la noche, para que el frío no traspase los cristales. Otra buena opción es colocar alfombras en las habitaciones principales, de esta manera el frío se aleja del suelo. También si ponemos la calefacción a unos 19 o 20º la casa estará cálida y se tendrá un menor gasto que alternando picos de temperaturas altas y bajas.

Otro punto que podemos evitar es el pedir comida a domicilio. Si bien estamos muy cómodos en casa calientitos y no queremos exponernos al frío y sumándole que ahora en el celular podemos tener muchas apps que nos facilitan el recibir la comida en nuestro hogar, pero esto significa un gasto extra y si es de todos los días ni se diga.

Por eso se recomienda ir al centro comercial al menos una vez por semana y comprar todos los productos que vayamos a necesitar. Tomando en cuenta que sean perecederos. De esta forma nos obligamos a gastarlos antes de que estén malos y así evitaremos pedir a domicilio.

En este tiempo toma las medidas necesarias y las recomendaciones que no te provoquen un problema en el hogar, así tu cartera y salud te lo agradecerán.

